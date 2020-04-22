Başkan Demirbaş'dan 23 Nisan mesajı - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, koronavirüs nedeniyle bu yıl evde kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Demirbaş, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılının tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacağını belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıldönümünü, Türkiye ve dünyadaki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar, sizler kendilerine arman edilen tek evrensel bayramın olduğu cennet vatan Türkiye'de yaşamaktasınız. 23 Nisan aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklara olan güveninin ifadesidir. Bugünün çocuklarımıza armağan edilmesi, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarına, gençlerine olan güvenini ve umudunu göstermesi açısından çok önemli olduğunu unutmayalım. Sevgili çocuklar, Türkiye'yi yarınlara siz taşıyacaksınız. İmza atacağınız başarılarla, ülkemizin hedeflerine ulaşmasında belirleyici rol oynayacaksınız. Sizlerin sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat yaşamanız en büyük temennimizdir. Ülke ve ilçe olarak bütün çabalarımızı bu istikamette yürüttüğümüzü bilmelisiniz. İlçede yaptığımız her hizmetimiz öncelikle sizin içindir. İnanıyorum ki, insanlığın en büyük arzusu olan, barış ve kardeşlik içinde bir dünyanın kurulması, siz çocuklarımızın eseri olacaktır. Hepinizi çok seviyor ve sizlere çok güveniyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum."