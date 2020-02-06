Başkan Demirbaş'dan hayvan pazarına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Demirbaş'dan hayvan pazarına ziyaret - Son Dakika

Başkan Demirbaş'dan hayvan pazarına ziyaret

6 saat önce

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Canlı Hayvan Pazarı'nda esnafla bir araya geldi.

Başkan Demirbaş'dan hayvan pazarına ziyaret, System.String[]

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Canlı Hayvan Pazarı'nda esnafla bir araya geldi.

Sabahın erken saatlerinde pazarı gezen Demirbaş, esnafın istek ve taleplerini dinledi.

Demirbaş, pazar yerinde incelemelerde bulunarak, sağlık işleri ve zabıta ekiplerinden bilgi aldı.

İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle ve yurt dışından gelen temsilcilerle de görüşen Demirbaş, alıcı ve satıcılar arasındaki pazarlıklara da arabuluculuk yaptı.

Demirbaş, yaptığı açıklamada, pazar esnafının pazarın son durumundan çok memnun olduğunu söyledi.

Özellikle sosyal tesislerden ve denetimlerden büyük bir memnuniyet duyulduğunu vurgulayan Demirbaş, "Hedefimiz bölgemizin en büyük hayvan pazarı olan pazarımızı daha da hareketli hale getirmek. Tüm çalışmalarımız istihdam ve üretime yönelik oluyor. Yurt dışından gelen ve pazarda incelemeler yapan temsilcilerin de hayvan pazarımızı çok beğenmeleri biz ayrıca memnun etti." diye konuştu.

Hayvan pazarı esnafı ve vatandaşlar da pazar alanında yapılan düzenleme ve temizlik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:44 Kaynak: AA
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