Başkan Demirbaş'dan Miraç Kandili mesajı - Son Dakika

Başkan Demirbaş'dan Miraç Kandili mesajı
6 saat önce
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Miraç Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Miraç Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.
Demirbaş, mesajında, rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bir Miraç gecesine daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle buruk bir Miraç kandili yaşadıklarını ifade eden Demirbaş, Miraç gecesinin, Türkiye, Müslüman alemi ve tüm dünya için hayırlara, huzura, berekete, sağlığa ve afiyete vesile olmasını diledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:28 Kaynak: AA
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