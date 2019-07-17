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Başkan Demirbaş, duyarlı şoförü ödüllendirdi

39 dakika önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, tırının motoruna yuva yapan kuşun 6 yavrusu yumurtadan çıkasıya kadar aracını kullanmayan Bahattin Gürses, Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından ödüllendirildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, tırının motoruna yuva yapan kuşun 6 yavrusu yumurtadan çıkasıya kadar aracını kullanmayan Bahattin Gürses, Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından ödüllendirildi.
Aşağı Çavundur Mahallesi'nde yaşayan ve geçimini tırıyla şehirler arası nakliye yaparak sağlayan Gürses'in, motoruna yuva yapan kuş için aracını 45 gün çalıştırmadığını AA'nın haberiyle öğrenen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sürücünün duyarlılığından çok etkilendi.
Demirbaş, Türk bayrağı ve Çubuk agat taşlı gümüş yüzük hediye ettiği Gürses'i, kuşların yuvadan ayrılmasının ardından çalıştırdığı aracıyla yapacağı ilk seferine uğurladı.
Belediye Başkanı Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şoförün davranışının kendisini çok etkilediğini söyledi.
Sürücünün insani vazifesini tüm vazifelerinden üstün tuttuğunu belirten Demirbaş, sözlerine şöyle devam etti:
"Haberi ilk duyduğumda çok duygulandım ve heyecanlandım. Gerçekten aracının içine bir kuş yuva yapmış ve onu bozmama adına 45 gün sefere çıkmamış. Bu işten para kazanmasına rağmen onları rahatsız etmemiş. 'Yuvaları bozulmasın' diye büyük bir fedakarlık göstermiş. İşte biz Türk milleti olarak böyleyiz. Bir hemşehrimizin böyle bir davranışı göstermesinden mutluluk duydum. Kendisini bu örnek ve ince davranışından dolayı tebrik ederim. Bugün kontağa bastı, yükünü aldı, aracını çalıştırdı. Kendisine hayırlı yolculuklar diliyorum."
Tır şoförü Gürses de Başkan Demirbaş'a teşekkür ederek, "Ben insani görevimi yerine getirdim. Doğayı korumak ve her canlıyı yaşatmak hepimizin asli görevi olsa gerek. Ben de başkanımıza bu duyarlılığı için teşekkür ediyorum. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Başkan Demirbaş, duyarlı şoförü ödüllendirdi
Baki Demirbaş, Ankara, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:52 Kaynak: AA
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