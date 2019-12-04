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Başkan Demirbaş, engellileri evlerinde ziyaret etti

6 saat önce

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli ve ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Başkan Demirbaş, engellileri evlerinde ziyaret etti, System.String[]

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli ve ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Demirbaş, beraberindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aysel Neşeli ile mahalle mahalle dolaşarak engelli bireyler ve ailelerini ziyarette bulundu.

İlk olarak Atatürk Mahallesi'ne geçen Demirbaş, Furkan Tepşir'i evinde ziyaret etti.

Tepşir ailesi ile bir süre görüşerek sohbet eden Demirbaş, Furkan'a akülü sandalye hediye etti.

Bir süre Furkan'ın akülü sandalye kullanabilmesine yardımcı olan Demirbaş, daha sonra Çayırhan ailesine konuk oldu.

Demirbaş, yaptığı açıklamada, "Engelli vatandaşlarımızın sorunları bizim sorunlarımız. Onlar bizim için her zaman değerli. Engelli kardeşlerimiz hayatlarını dört duvar arasında değil, diğer insanlar gibi caddede, pazarda ve eğlence yerlerine gidebilmeli. Belediye olarak imkanlarımız dahilinde kendilerine yardımcı oluyoruz. İlçemizde yaşayan engelli kardeşlerimizin, engelsiz bir hayatı yaşamaları bizlere büyük bir mutluluk veriyor." diye konuştu.

Dünya Engelliler Günü, Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:54 Kaynak: AA
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