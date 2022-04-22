Başkan Demirbaş, görevini öğrenciye devretti - Son Dakika
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Başkan Demirbaş, görevini öğrenciye devretti

22.04.2022 15:52
Başkan Demirbaş, görevini öğrenciye devretti

Ankara'nın Çubuk ilçesi Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu öğrenciye devretti.

Ankara'nın Çubuk ilçesi Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu öğrenciye devretti.

Demirbaş, makam koltuğunu Yavuz Selim İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Öykü Çalışır'a devretti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Okul Müdürü Muharrem Tuncel, sınıf arkadaşları Zeynep Şahin ve Ediz Tuncel ile belediyeye gelen Çalışır, İmar Müdürünü arayarak daha yeşil bir Çubuk için imar düzenlemesinde yeşil alanların artırılmasını, yenilenebilir enerjinin yeni yapılan binalarda zorunlu hale getirilmesini istedi.

Daha sonra Zabıta Müdürünü arayan Çalışır, semt pazarlarında denetimin artırılması, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında okullarda düzenlenecek etkinlikler sırasında zabıta ekiplerinin okul çevresinde tedbir alması talimatı verdi.

İlçede çocuk ve gençlere yönelik yürütülen çalışmalar nedeniyle Başkan Demirbaş'a teşekkür eden Çalışır, sokak hayvanlarına daha çok beslenme olanağı sunulmasını istedi.

Demirbaş, belediye başkanlığı koltuğuna oturan Çalışır ve beraberindeki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

YORUMLAR
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23 Nisan, Hisarcık, Çocuk, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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