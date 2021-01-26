Başkan Demirbaş müteahhitlere ilçede yapılacak projeleri anlattı - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede faaliyet gösteren Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği (Çubuk–İMDER) üyeleri ile bir araya geldi.

Belediye Meclis ve Çok Amaçlı Toplantı Salonunda düzenlenen programda, kent meydanı projesi, Millet Bahçesi ve diğer yapılacak projeler görüşüldü.

Çubuk'un gelişen ve sürekli büyüyen bir ilçe olduğunu dile getiren Demirbaş, bunda inşaat sektörünün de çok etkili olduğunu kaydetti.

Pandeminin tüm sektörleri olduğu gibi inşaatı etkilediğini hatırlatan Demirbaş, "İlçemizde ekonominin hareketlenmesinde inşaat sektörü etkili oluyor. Sektör şu an duraklama dönemi yaşasa da biz ilçemizde yatırım yapan siz değerli müteahhit arkadaşlarımızla planlı, güvenli ve sağlıklı bir şehirleşme için uyumlu çalışmayı önemsiyoruz." diye konuştu.

Başkan Demirbaş, ilçe için 20 proje hazırladıklarını ve bir kısmının ihale aşamasına geldiğini söyledi.

Atatürk Mahallesi'ne Kurban Tepe Kültür Merkezi yapılacağını aktaran Demirbaş, şunları kaydetti:

"Projelerimizin taslaklarını hazırladık. Şimdi bu projelerimizi sizlerle paylaşarak sizlerin de sektör temsilcileri olarak görüş ve önerilerinizi almak istiyoruz. Projelerin bir kısmını bakanlıkların destekleriyle, bir kısmını kendi öz kaynaklarımızla, bir kısmını da yatırımcılar aracılığı ile yapacağız. Yapılacak projelere 2021 yılı içerisinde temel atmayı ve bir kısmını aynı yıl içerisinde, bir kısmını da birkaç yıl içerisinde de bitirmeyi hedefliyoruz."

Dernek Başkanı Uğur Murat Neşeli ise,Çubuk için kim taş taş üstüne koyuyorsa her zaman onunla çalışmaya, ona destek olmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Müteahhitler de Demirbaş'a sektörü önemseyerek böyle özel bir toplantı düzenlediği için teşekkür etti.