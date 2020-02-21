Başkan Demirbaş öğrenim gördüğü okulu ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Demirbaş öğrenim gördüğü okulu ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Demirbaş öğrenim gördüğü okulu ziyaret etti

7 saat önce

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, öğrenim gördüğü Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Başkan Demirbaş öğrenim gördüğü okulu ziyaret etti, System.String[]

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, öğrenim gördüğü Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Okul girişinde öğrenciler tarafından karşılanan Demirbaş, onlarla sohbet etti.

Edebiyat öğretmeni Bekir İşbaşaran'a sarılarak elini öpen Demirbaş, daha sonra okul girişinde fotoğrafların bulunduğu panoyu inceledi.

Okulda incelemelerde bulunan Demirbaş, bir süre okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüştü.

Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Can Kılıç ve okul müdürü Fevzi Maman'ın hazır bulunduğu öğretmenlerle buluşmasında okul yıllarındaki anılarını anlattı.

Eğitim ve öğretimin önemine işaret eden Demirbaş, "Her çocukta bir yetenek var. Önemli olan o yeteneği keşfedip ortaya çıkarmaktır. Bu konuda en önemli görev de öğretmene düşmektedir." dedi.

Öğretmenliğin çok önemli bir meslek olduğunu vurgulayan Demirbaş, "Hayatımda öğretmenlerimin çok büyük izi var. Pozitif anlamda çok faydasını gördüm. Kıt imkanlarla hayata hazırlanmamızda ve yeteneklerimi ortaya çıkartmakta öğretmenlerimizin çok büyük katkısı olmuştur. Örnek aldığım öğretmenlerim oldu. Bu öğretmenlerimizden biri de edebiyat öğretmenim Bekir İşbaşaran'dır." diye konuştu.

Anadolu Lisesi, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:22 Kaynak: AA
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