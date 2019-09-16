Başkan Demirbaş'tan Ahilik Haftası mesajı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirbaş, ticari ve sosyal hayatta güzel ahlak, doğruluk, alçak gönüllülük, kardeşlik ve yardımseverliği merkezine alan ahiliğin, aynı zamanda iş hayatında herkesin kendi sanatında yükselmesi ve gelişmesi gibi değerleri esas alan köklü bir müessese olduğunu belirtti.

Ahilik teşkilatının asırlar öncesinde Anadolu topraklarında hayata geçirildiğini ve bu güne kadar dünyanın birçok yerinde örnek alındığını, ahilik teşkilatının medeniyetin gelişmesinde, kültür, sanat ve ticaret hayatının zenginleşmesinde, çalışma hayatında ahlaki değerlerin yerleşmesinde büyük rolü olduğunu aktaran Demirbaş, şunları kaydetti:

"Anadolu Selçuklu Devleti'nin mayasında ahilik vardır. Osmanlı Devletini cihan devleti yapan ahiliktir. Ahiliğin kardeşlik ve dayanışma gibi temel prensiplerini kendine şiar edinen esnaf ve sanatkarlarımızın aynı zamanda iş hayatında da kendi sanatında yükselmesi, gelişmesi ve bildiklerini saklamayarak yeni nesillere aktarmasını yaşam felsefesi kabul etmiş muhteşem bir müessesedir. İş hayatında başarıyı, eğitime, çalışmaya, alın terine, dayanışmaya, fırsat eşitliğine, dürüstlüğe ve iyi bir meslek ahlakına dayandıran, haksızlığa, cahilliğe karşı çıkan ahiliğin, gelişmiş toplum olarak adlandırılan ülkelerde bile günümüzde uygulanamayan değerlere asırlar önce ulaşması dikkate değerdir. Bu vesileyle, Anadolu'nun manevi mimarlarından ve bu büyük teşkilatı kuran Ahi Evran-ı Veli'yi rahmetle ve minnetle anıyor, Ahilik Haftasının birlik, beraberlik, kardeşliğimize ilçemize, ülkemize ve bütün insanlığa güzellikler getirmesini temenni ediyorum."