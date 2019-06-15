Son Dakika Haberleri: Başkan Demirbaş'tan Babalar Günü mesajı
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Başkan Demirbaş'tan Babalar Günü mesajı

3 saat önce

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Demirbaş'tan Babalar Günü mesajı, System.String[]
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Demirbaş, mesajında, aile değerlerinin korunmasında, adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, şefkat, saygı gibi hayati değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında babalara büyük rol düştüğünü belirtti.
Babanın, huzur ve güven veren yüce bir değer olduğunu vurgulayan Demirbaş, şunları kaydetti:
"Babalarımız, çocuklarımızın en büyük kahramanıdır. Kahramanlarımızın ise en büyük hazinesi şüphesiz ki evlatlarıdır. Bu doğrultuda babalarımızın değerini bilmeli, saygı ve sevgide kusur etmemeli, sadece bu anlamlı günde değil her zaman babalarımızın gönüllerini hoş tutmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle vefakar, fedakar, saygı ve sevgiyle anılması gereken başta şehit babalarımız olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü'nü bir kez daha kutluyor, aileleri ile mutlu ve huzurlu bir hayat temenni ederken, vefat eden tüm babalarımıza da Cenabı Hak'tan rahmet diliyorum."
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:30 Kaynak: AA
Baki Demirbaş, Çubuk, Babalar Günü, Güncel
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