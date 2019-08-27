Başkan Demirbaş'tan festival tanıtım toplantısı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 5-8 Eylül'de düzenlenecek 14. Uluslararası Çubuk Tuşu ve Kültür Festivali öncesi festival komitesi üyeleri ile basın toplantısı düzenledi.

Yeşil Çubuk Parkı içerisindeki belediyeye ait kafede gerçekleştirilen toplantıda konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, festivalin ilçeye ve bölgeye kazandırdıklarının küçümsenemeyecek kadar fazla olduğunu söyledi.

Her yıl festivalin gelişerek büyüdüğünü anlatan Başkan Demirbaş, bu yıl festivalde stant açmak isteyen esnaf sayısında büyük oranda artış olduğunu ifade ederek, "Bu yıl binin üzerinde ilçe içerisinden ve ilçe dışından festivalde stant saçmak isteyen çeşitli sektörden esnafımız oldu. Talepler gelmeye devam ediyor. Gönül isterdi ki hepsine cevap verebilelim ancak sadece 300'üne cevap verebildik. Bunların büyük çoğunluğunun ilçemiz içerisinden esnaflar olmasına özen gösterdik." dedi.

Festival alanını bu yıl genişlettiklerini ve yeni bir takım çalışmalar yaptıklarını kaydeden Demirbaş, "Taleplerin yoğunluğu gösterdi ki bize bu alan da yetmeyecek. Bunun için önümüzdeki yıllarda alanı yeni etaplarla hem genişleteceğiz hem de yeni stantların kurulabilmesi için çalışmalar yapacağız. Bunlar için de proje çalışmalarımız başladı." diye konuştu.

Daha sonra sırasıyla festival komitesi üyeleri de söz alarak festival hakkındaki düşüncelerini aktardı.