Başkan Demirbaş'tan Kaymakam Keleş'e hayırlı olsun ziyareti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçeye yeni atanan Kaymakam Adem Keleş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Düzce'nin Gölyaka Kaymakamlığından Çubuk Kaymakamlığına atanan Adem Keleş'i makamında ziyaret eden Başkan Demirbaş, Keleş'e yeni görevinde başarı diledi.

İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Demirbaş, Kaymakamlık ile el ele vererek Çubuk için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaymakam Keleş de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Demirbaş'a teşekkür etti.