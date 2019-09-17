Son Dakika Haberleri: Başkan Demirbaş'tan Kaymakam Keleş'e hayırlı olsun ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Demirbaş'tan Kaymakam Keleş'e hayırlı olsun ziyareti

1 saat önce

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçeye yeni atanan Kaymakam Adem Keleş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Demirbaş'tan Kaymakam Keleş'e hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçeye yeni atanan Kaymakam Adem Keleş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Düzce'nin Gölyaka Kaymakamlığından Çubuk Kaymakamlığına atanan Adem Keleş'i makamında ziyaret eden Başkan Demirbaş, Keleş'e yeni görevinde başarı diledi.

İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Demirbaş, Kaymakamlık ile el ele vererek Çubuk için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaymakam Keleş de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Demirbaş'a teşekkür etti.

Baki Demirbaş, Adem Keleş, Düzce, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düzce'de şifalı olarak bilinen su çeşmesi mühürlendi
Vatandaşların şifalı diye su içtikleri çeşme, ekipler tarafından mühürlendi Adnan Oktar'dan 'Kedicikler'le ilgili soruya yanıt: Allah aşkıyla seviyorum Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Kulp Belediye Başkanı: Olay, ciddi bir katliamdır, ilişkilendirilmek beni üzmüştür

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 15:43:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Demirbaş'tan Kaymakam Keleş'e hayırlı olsun ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]