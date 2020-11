Başkan Demirbaş'tan "Öğretmenler Günü" mesajı - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirbaş, mesajında, öğretmenlerin sevginin ve fedakarlığın timsali olduklarını, tüm dünyada etkisini sürdüren pandemiyle birlikte bu fedakarlığın bir kat daha arttığını belirtti.

Çocukları geleceğe hazırlayan, onların bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişiminde yönlendirici rol üstlenenlerin öğretmenler olduğunu vurgulayan Demirbaş, aydınlık yarınların temel taşları ve mimarının öğretmenler olduğunu ifade etti.

Demirbaş, öğretmenlerin ülkenin her köşesinde aynı heyecan ve büyük bir özveriyle görev yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz büyük bir aşk ve sevgiyle yaptıkları görevleriyle geleceğimizin teminatı çocuklarımızı topluma faydalı bireyler haline getirerek, yarınlarımızı şekillendirmektedirler. Bu sebepledir ki geleceğimizin teminatı evlatlarımıza emek veren her bir öğretmenimiz, milletimizin kıymetlisidir. Yurdumuzun her bir köşesinde fedakarca çalışan, en zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğretmenlerimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır. Gönüllerimizde müstesna bir yere sahip olan öğretmenlerimize ne kadar minnet duysak azdır. Hem inancımızda hem de kültürümüzde, öğretmenlerimiz anne ve babadan sonra en değerlimizdir. Şüphesiz ki ülkemiz, sahibi olduğu bu eşsiz eğitim kahramanlarının, ülkemizin her köşesinde sabırla ve fedakarca görev yapan öğretmenlerimizin omuzları üzerinde yükselmiştir ve yükselmeye de devam ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, terör saldırılarında ve vazife sırasında kaybettiğimiz şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygıyla anıyorum. Görevleri başındaki öğretmenlerimize meslek hayatında başarı ve kolaylıklar diliyorum."