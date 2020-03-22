Başkan Demirbaş'tan sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özverili görev yapan sağlık çalışanlarına alkış tutarak destek verdi.

Sosyal medya üzerinden haberleşen ve saat 21.00'de evlerinin balkonları ve camlarına çıkıp alkışlarla sağlık çalışanlarına moral veren vatandaşlara Başkan Demirbaş da acil servise giderek zabıta ekipleriyle birlikte eşik etti.

Başkan Demirbaş, sağlık personelinin destek amaçlı alkışlanmasının toplumsal dayanışmasının güzel bir ifadesi olduğunu ve bu davranışa hem gönülden hem de bizzat uygulayarak destek olduğunu belirtti.

Hem alkışlarının hem de dualarının sağlık çalışanlarıyla birlikte olduğunu dile getiren Demirbaş, şunları söyledi:

"Sağlık çalışanlarımız olarak sizler büyük bir özveri ile mesai mefhumu göstermeden çalışmaktasınız. Fedakarca çalışıyorsunuz. Ailenizden, eşinizden çocuklarınızdan fedakarlık gösteriyorsunuz. Sizlere dua ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz, hepinizin yanındayız. Bu akşam da sizlerin yanında olduğumuzu göstermek, güç vermek moral vermek için yanınızdayız. Hemşehrilerimiz de saat 21.00 de balkonlara çıkarak sizleri alkışlıyor."

Başkan Demirbaş'a Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, Özel Kalem Müdürü Rıdvan Doğan, Zabıta Müdürü Ünal Ayten de eşlik etti.