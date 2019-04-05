Başkan Demirbaş'tan Sanayi Esnafına Ziyaret

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sanayi sitesi esnafını ziyaret etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sanayi sitesi esnafını ziyaret etti.



Demirbaş, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çubuk Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya geldi.



Sanayi sitesinde ilk olarak Çubuk Madeni ve Ağaç İşleri Odası Başkanı Salih Koçak'ı ziyaret eden Demirbaş, oda yöneticilerinden site hakkında bilgi aldı.



İlçeyi el birliğiyle yönetmek istediklerini vurgulayan Demirbaş, "Sanayimizin, esnafımızın, istihdam eden, vergi veren Çubuk'umuzun en önemli bölümüne hizmet etmekten, Çubuk Belediyesi olarak gurur duyarız. Biz şehrimizin ve esnafımızın sorunlarını çok yakından biliyoruz. Odamızla birlikte sanayimizin eksiklerini gidermeye gayret göstereceğiz." diye konuştu.



Odası Başkan Salih Koçak da kendilerinin daha tebrik ziyaretine gitmeden belediye başkanının esnafın ayağına gelmesinin esnafa verilen değeri gösterdiğini belirterek, "Başkanım, bizi çok utandırdınız. Biz size gitmeden siz bize geldiniz. Bu davranışınız bizi onura etmiştir, esnaf olarak size teşekkür ederiz." dedi.



Başkan Demirbaş, sanayideki esnafı iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı, bereketli ve bol kazançlı günler diledi.



Başkan Demirbaş'a AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

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