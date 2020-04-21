Başkan Demirbaş vatandaşlara dezenfektan ve maske dağıttı - Son Dakika

Çubuk Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mahallelerde vatandaşlara kolonya, dezenfektan ürünler ile maske dağıtımı yapıldı.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Yavuz Selim ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde vatandaşlara hem Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelere uymalarını söyledi, hem de içinde uyulması gereken kuralların bulunduğu broşür, kolonya, dezenfektan ürünleri ve maskelerin olduğu paketleri dağıttı.

Bahçe işleriyle ve tarımla uğraşan vatandaşlara yakın ilgi gösteren Başkan Demirbaş, dağıtım esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da ileterek, "Ben üreten ve ürettiğini ekonomiye kazandıran vatandaşlarımızı her zaman tebrik ediyorum. Tarlasında, bahçesinde, bağında çalışan, üreten vatandaşlarımız görmekten mutlu oluyorum. Ancak bu zorlu süreçte özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız hem kendimiz hem de sevdikleriniz için mümkün olduğunca evden çıkmamaya özen göstermeliyiz. Dışarda maskesiz ve eldivensiz dolaşmamalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamları var. İnşallah hep birlikte bu zor günleri aşacağız. Biraz sabredelim." ifadesini kullandı.

Vatandaşların mahalleleriyle ilgili sorunlarını da dinleyen Başkan Demirbaş'a, ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, Belediye Meclis üyeleri ve birim müdürleri de eşlik etti.

Vatandaşlar da gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Demirbaş ve ekibine teşekkür etti.