Başkan Demirbaş yatırımcıları makamında kabul etti
2 saat önce
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçeye yatırım yapılması noktasında yatırımcılarla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:49 Kaynak: AA
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçeye yatırım yapılması noktasında yatırımcılarla bir araya geldi.
Demirbaş, Yazır Sanayi Bölgesine yatırım yapılması noktasında istişarede bulundu.
Ankara'nın otomotiv sektörlerinin başında gelen firmaların yöneticileriyle görüşen Demirbaş, yatırımcıların görüşünü aldı.
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