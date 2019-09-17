Son Dakika Haberleri: Başkan Demirbaş yatırımcıları makamında kabul etti
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Başkan Demirbaş yatırımcıları makamında kabul etti

2 saat önce

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçeye yatırım yapılması noktasında yatırımcılarla bir araya geldi.

Başkan Demirbaş yatırımcıları makamında kabul etti, System.String[]

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçeye yatırım yapılması noktasında yatırımcılarla bir araya geldi.

Demirbaş, Yazır Sanayi Bölgesine yatırım yapılması noktasında istişarede bulundu.

Ankara'nın otomotiv sektörlerinin başında gelen firmaların yöneticileriyle görüşen Demirbaş, yatırımcıların görüşünü aldı.

Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:49 Kaynak: AA
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