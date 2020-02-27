Başkan Demirbaş, yurtta kalan öğrencilerini ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Demirbaş, yurtta kalan öğrencilerini ziyaret etti

6 saat önce

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda kalan öğrencileri ziyaret etti.

Başkan Demirbaş, yurtta kalan öğrencilerini ziyaret etti, System.String[]

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda kalan öğrencileri ziyaret etti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonundaki öğrenci ve görevlilerini ziyaret eden Başkan Demirbaş, öğrencilerle sohbet edip birlikte yemek yedi.

Yabancı uyruklu öğrencilerinde de tek tek ilgilenen Başkan Demirbaş, Çeçenistanlı öğrencilerden Müslüm Borhacı ile bir süre sohbet etti.

Farkı kültürlerden ve ülkelerden öğrencilerin olmasının da önemli bir avantaj olduğunu vurgulayan Başkan Demirbaş, yaptığı konuşmada, okul yıllarının ve arkadaşlıklarının önemine değindi.

Ailelerinden uzakta eğitim görmenin hem zorluklarının olduğunu hem de dersleri çalışma ve arkadaşlıklar açsından faydaları olduğuna değinen Başkan Demirbaş, "Her biriniz önce Allah'a sonra bize emanetsiniz. Sizler bizlerin geleceği, geleceğimizin teminatısınız. Her zaman her konuda sizlerin yanındayız." dedi.

Öğrencilerin isteğini kırmayarak tekrar ziyaretlerine geleceğinin sözü veren Başkan Demirbaş, ayrıca öğrencilere istedikleri branşta sportif faaliyetler konusunda destek olacaklarını belirtti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren kurum sorumlusu Halil Evli de "Bugün burada olmanız bizi ve öğrencilerimizi çok memnun etti. Biz burada ilçemizin ve yurdumuzun çeşitli bölgelerinden gelen öğrencilerimize sıcak bir yuva imkanı sunmaya çalışıyoruz. Sizleri her zaman aramızda görmek istiyoruz." diye konuştu.

Birlikte hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler de Başkan Demirbaş'a teşekkür etti.

Kısa bir süre kurumu ve sınıfları inceleyen Başkan Demirbaş, ardından okuldan ayrıldı.

Cumhuriyet Mahallesi, Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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