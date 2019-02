Başkan Demircan'a Teşekkür Plaketi

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği tarafından Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a 15 yıllık hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği tarafından Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a 15 yıllık hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.



Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği, 31 Mart'ta görevi sona erecek olan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan için veda yemeği düzenledi. Taksim'de bir otelde gerçekleştirilen programa Başkan Demircan, Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı Nizam Hışım, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız, iş adamları Dursun Özbek ve Serdar Bilgili'nin yanı sıra Beyoğlu'nda yatırımı olan iş adamları ile STK temsilcileri katıldı.



Başkan Ahmet Misbah Demircan, yaptığı konuşmada Beyoğlu'nun kendisine 15 yılda çok şey kattığını belirterek, "Başkanlık bize çok farklı kimlikler kattı. Çocuklara olan sevgimden dolayı sürekli okulları ziyaret ediyorum. Hem çocuklardan hem de okul yöneticilerinden gelen talepler oluyor. Ben de bu talepler doğrultusunda okullara bir şeyler yapmak istiyordum. Ancak belediyeye başkan olarak ilk başladığımızda imkanlarımız çok kısıtlıydı. O dönemde değerli iş adamlarımızdan Dursun Özbek kendi mezun olduğu okula yardım etmiş ve beni çok mutlu etmişti. Daha sonra da herkes bize destek olmaya başladı. Bu birlik ve beraberlikle Beyoğlu'nda çok güzel işlere imza attık" dedi.



"15 yıl boyunca Beyoğlu'na büyük hizmetler verdi"



Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı Nizam Hışım, Beyoğlu'nda yaşayan kişilerin Ahmet Misbah Demircan'a teşekkür etmek için veda yemeği düzenlediklerini dile getirerek, "Başkanımız 15 yıl boyunca Beyoğlu'na büyük hizmetler verdi. Kendisine bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



"En değerli 15 senesini Beyoğlu için verdi"



Eski Galatasaray Başkanı iş adamı Dursun Özbek, "Bu kahvaltıda üzülsek mi sevinsek mi belli değil. Bir araya gelmekten dolayı hem sevinçliyim hem de üzüntülüyüm. 15 sene sırt sırta çalıştığım değerli başkanım aramızda olmayacak. Her zaman bizle beraber olmasını istiyorum. Çok değerli vizyoner kişiliğe sahip. Kendisi Beyoğlu aşığı birisi. 15 sene beraber çalıştım. Kurullarında yer aldım. 15 sene insanın hayatında kaç tane var. Biri de en verimlisi hangisi. Sevgili başkanım hayatının en değerli 15 senesini Beyoğlu için verdi. Kendisine şahsım ve ailem adına teşekkür ediyorum" dedi.



"Bizim sizler gibi insanlara ihtiyacımız var"



Eski Beşiktaş Başkanı iş adamı Serdar Bilgili ise, "Başkanım ve değerli ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Ben senelerce birçok belediyeyle iş yaptım. Yatırımcı olarak her problemimizde yaklaşımınız hep çözmek üzerine oldu. Nasıl yardımcı olabiliriz, problemi nasıl çözebiliriz, yatırımcının önünü nasıl açabiliriz. Galataport gibi bir projeyi yapıyoruz. Bir sürü sıkıntılarla karşılaştım. Sağ olsun başkanım ve ekibi yanımızda oldular. Her türlü problemimizi çözmekte ilgi gösterdiler. Bu bölgenin yatırımcısı olarak size gönülden teşekkür ediyorum. Bizim sizler gibi insanlara ihtiyacımız var" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Başkan Demircan'a Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği tarafından teşekkür plaketi verildi. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Beyoğlu'nda Yangın Çıkan Binada Can Pazarı: 11 Kişi Kurtarıldı

Boşanma Aşamasındaki Kocasının İş Yerini Yaktı! O Anlar Kamerada

Sevgilisinin Saldırısına Uğrayan Fırat Altunmeşe'nin, Yüzündeki İzlerden Dolayı Set Durdu

İş Adamı Babasına Bombalı Paket Gönderen Oğlun Hapis Cezası Onandı