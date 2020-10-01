Başkan Demircan: "Altın madenini ümitle bekliyoruz" - Son Dakika

Başkan Demircan: "Altın madenini ümitle bekliyoruz"

ERZURUM - Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Olur Boğazgören köyünde çıkarılacak olan Altın rezervi ile ilgili açıklamada bulunan Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, "Ümitle bekliyoruz" dedi.

Olur Belediye Başkanı Demircan, "İlçemiz için çok önemli nedeni ise istihdama çok katkı sağlayacak. Daha önce firma yetkilileri ziyaret ederek bu konuda iş yeri açacaklarını belirttiler. İşletme ruhsatını aldılar sabırla takip ediyoruz. İnşallah bu maden gerçekleşir ve ilçemize çok ciddi ülkemizin ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum, firma sahiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.