Başkan Demircan'dan teşekkür yemeği
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DÜZCE(İHA) – Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Kurban Bayramı tatilinde mesai yaparak ilçede ki çöpleri, cadde ve sokakların temizliğini aksatmadan görevi başında olan personele teşekkür yemeği verildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:31 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Gölyaka
Belediye Başkanı Yakup Demircan
, Kurban Bayramı
tatilinde mesai yaparak ilçede ki çöpleri, cadde ve sokakların temizliğini aksatmadan görevi başında olan personele teşekkür yemeği verildi.
Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, belediye temizlik işleri personeline Kurban Bayramında yaptıkları mesai ile ilçenin temizliğine ve özveri ile çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Demircan "Herkes ailesi ile bayramda birlikte olup gezip eğlenirken sizler ilçemizin temizliği ile ilgilenerek daha yaşanabilir ve temiz çevre için özveri ile elinizden geleni yaptınız. Gölyaka halkı adına hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE
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