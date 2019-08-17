Son Dakika Haberleri: Başkan Demircan'dan teşekkür yemeği
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Demircan'dan teşekkür yemeği

24 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Kurban Bayramı tatilinde mesai yaparak ilçede ki çöpleri, cadde ve sokakların temizliğini aksatmadan görevi başında olan personele teşekkür yemeği verildi.

Başkan Demircan'dan teşekkür yemeği, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Kurban Bayramı tatilinde mesai yaparak ilçede ki çöpleri, cadde ve sokakların temizliğini aksatmadan görevi başında olan personele teşekkür yemeği verildi.

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, belediye temizlik işleri personeline Kurban Bayramında yaptıkları mesai ile ilçenin temizliğine ve özveri ile çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Demircan "Herkes ailesi ile bayramda birlikte olup gezip eğlenirken sizler ilçemizin temizliği ile ilgilenerek daha yaşanabilir ve temiz çevre için özveri ile elinizden geleni yaptınız. Gölyaka halkı adına hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE
Kurban Bayramı, Yakup Demircan, Gölyaka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



100 mezarın yıkılıp üzerine yazı yazılmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı
17 baro, Beştepe'de yapılacak adli yıl açılış töreni davetini reddetti 3 kişinin öldüğü olaydan, ölü taklidi yaparak kurtuldu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türk-İş Başkanı Atalay'a tepki: Kendisini saraya teslim etmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 12:56:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Demircan'dan teşekkür yemeği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]