Başkan Demircan: "Siyaset için değil sendikacılık için varız" - Son Dakika

2011 yılında siyaset sendikacılığından uzakta kurulan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını belirten Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, "Kuruluş ilkelerimiz doğrultusunda promosyon sendikacılığı, aidat sendikacılığı, dayanışma aidatı gibi üyenin menfaatine olmayan her konunun karşısında olduğumuz gerçeğinin bilinmesini isteriz" dedi.

Kuruluş amaçları ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, "2011 yılında o dönemin mevcut sarı sendikalarının yapıları gereği kamu emekçilerinin sorunlarından uzak, aidat sendikacılığı anlayışı ile yürüttükleri faaliyetlerinin karşısında kurulduk. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarını anlayabilen ve bu sorunların çözümü için gerekli adli ve idari girişimlerde bulunan yapının adı Demokratik Sağlık Sen'dir. Üyelerimizin ve kamu çalışanlarının daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için sendikal faaliyetlerimizi gece gündüz sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Kuruluş sloganlarının 'Siyasetsiz sendika' olduğunu vurgulayan Demircan, "Demokratik Sağlık Sen, hiçbir partinin veya zümrenin gençlik, kadın kolları gibi veya herhangi bir organı gibi çalışmaz, siyaset yapmaz. Demokratik Sağlık Sen, kamu çalışanı arkadaşlarımızın mevcut ekonomik ve sosyal haklarının korunup geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar. Bugün aidat sendikacılığı ve siyasallaşmış sendikalar ile geldiğimiz nokta ortadadır. Kamu çalışanlarının neredeyse büyük kısmı enflasyon altında ezilmekte, kredi ve kredi kartı borçlarıyla cebelleşmektedir. Bunun vebali de geçmişten günümüze toplu sözleşme masasında memuru sadece kendi ikballeri uğruna hak ettikleri şekilde temsil edemeyen sendikalardadır. Seyyanen zam taleplerinden vaz geçerek maaşlara hiçbir etkisi olmayan, 400 liraya fit olan sendikalarındır bu vebal. Bu vebal bugün çocuğunun ihtiyacını karşılayamayan, mutfak giderlerini ödeyemeyen babanın değil, o babayı enflasyona ezdiren sarı sendikaların yöneticilerinindir. Memurun halini hükümet yetkililerine anlatamayan sendika baronlarınındır. Toplu sözleşme masasında yüzde 1'i memura reva gören sendikalardır. 3600 ek göstergeyi her dönem bir sonraki görüşmelere bırakarak, umut tacirliği yapan sendikaların boynunadır bu vebal" dedi.

Demircan, Demokratik Sağlık Sen olarak kuruluş ilkeleri doğrultusunda promosyon sendikacılığı yapmadıklarını da ifade ederek, "Aidat sendikacılığı, dayanışma aidatı gibi üyenin menfaatine olmayan her konunun karşısında olduğumuz gerçeğinin bilinmesini isteriz" şeklinde konuştu. - İZMİR