Başkan Demirci'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşla destek

Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bir aylık maaşını bağışladı.



Başkan Demirci, yaptığı açıklamada, "Pazarlar Belediye Başkanı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma kampanyasına şimdilik bir maaşımla destek oluyorum. Asıl olan her olayda olduğu gibi birliğimizi, paylaştıkça çoğalır ve büyürüz anlayışını en üst düzeye çıkarmaktır " ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA