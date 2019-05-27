Son Dakika Haberleri: Başkan Demirci'den protokole iftar yemeği

Başkan Demirci'den protokole iftar yemeği

1 saat önce

Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, protokol ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Demirci'den protokole iftar yemeği, System.String[]
Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, protokol ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bir lokantada verilen ve Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine, Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Mustafa Pala, Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Pof. Dr Ömer Pakiş, Hakkari Barosu Başkanı Zeydin Kaya ve davetli vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Demirci, iftarlarına katılan davetlilere teşekkür etti. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:04 Kaynak: İHA
Cüneyt Epcim, İsmail Demirci, Durankaya, Güncel
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