Başkan Demirci: "Hibe tutarı 1.6 milyon TL olan proje için çalışıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Demirci: 'Hibe tutarı 1.6 milyon TL olan proje için çalışıyoruz' - Son Dakika Ekonomi

Başkan Demirci: "Hibe tutarı 1.6 milyon TL olan proje için çalışıyoruz"

6 saat önce

Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan "Glütensiz mutfak" projesi ile ilgili Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri'yi ziyaret etti.

Başkan Demirci:

Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan "Glütensiz mutfak" projesi ile ilgili Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri'yi ziyaret etti.


Ziyaret ile ilgili bilgi veren Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri beyi makamında ziyaret ettik. İlçemiz Pazarlar Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Hilal Kılmanoglu, Barış Burak Albayrak ve Meryem Akbaş hocalarımızın hazırladığı ve belediyemizin proje ortağı olduğu 1.6 milyon hibe değerindeki glütensiz mutfak projesi ile alakalı görüşme gerçekleştirdik. Hayata geçmesi halinde İlçemiz ve ülkemiz için büyük yarar sağlayacağına inandığımız proje için hocalarımıza ve Zafer kalkınma ajansına, Genel müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. "Glütensiz mutfak" projesinin hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Bilal Demirci, Pazarlar, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:59 Kaynak: İHA
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