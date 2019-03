Başkan Demirtaş 2 Bin Kişi ile Miting Yaptı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi' ne bağlı Gülüç Belediye Başkanı ve AK Parti Gülüç Belediye Başkan Adayı Gökhan Mustafa Demirtaş, düzenlediği miting ile halka seslendi.

Gülüç Belediye Başkanı ve AK Parti Gülüç Belediye Başkan Adayı Gökhan Demirtaş, belediye binası önünde miting düzenledi. Bu seçimde en yüksek oy ile çıkmaları gerektiğini anlatan Demirtaş 'bir oya bile ihtiyacım var' dedi. Düzenlenen mitinge AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz ve yaklaşık 2 bin vatandaş katıldı. 31 Mart Yerel seçimlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Gülüç halkının emrinde olduğunu söyledi. Türkmen konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Aslında söylenecek tüm sözleri burayı dolduran insanlar söylüyor. Ondan dolayı sizlere minnet, şükran borçluyuz, hakkınızı helal edin, Allah razı olsun. Cumhurbaşkanım, 'ben Ereğli'nin milletvekiliyim' diyor. Bu ne bahtiyarlık ne güzelliktir. 31 Mart seçimlerinin hemen arkasından Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi sayesinde de artık kararlar çok seri ve anında yerine getirilecektir. Gülüç'ün, Eereğli'nin, Alaplı'nı, Zonguldak'ın, tüm beldelerimizin ne derdi varsa, inanın gece gündüz ekip arkadaşlarımız ile beraber AK Parti ailesi olarak emrinizden olduğumuzu unutmayın. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi biz sizlerin hizmetkarıyız. Vücudumuzda bir damla ter dahi olsa o teri sizin için akıtacağız. 31 Mart seçimlerinin bölgemize hayırlar getirmesini diliyoruz."



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'un, belde halkına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söylediği konuşmasında, "Cumhurbaşkanımızın gözü kulağı bu bölgede kendisinin selamlarını getirdim. Buradan güçlü destek geliyor değil mi? Gökhan Demirtaş başkanımızın projelerinin arkasındayız. Sizi kararlı görüyorum, çok teşekkür ediyorum" dedi. Demirtaş'a destek amacıyla mitinge katılan AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, "Gökhan kardeşim işi bitirmiş buradan herkese selam olsun kimse boşuna uğraşmasın tebrik ediyorum başkanım" diyerek başladığı konuşmasında, "Allah razı olsun Gökhan kardeşim eşi ile birlikte çalışkan enerjik, Gülüç'te kim iyi, kim hasta bilir, elinden geldiğince ziyaret eder. İnşallah en büyük oy ile kazanacaktır şüphemiz yok. Ereğli Belediyesi ile birlikte el ele vererek bölgemizdeki en güzel belediyecilik örneğini sergileyecektir. Daima Gülüç başkanımızın destekçisi olacağız. Birbirimize yardımcı olacağız. İnsanlarımızın yüzünün daha fazla gülmesi, hayat standardının büyümesi için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.



AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır ile partinin Gülüç Belde Belde Başkanı İsmail Yılmaz'ın birer selamlama konuşması yaptığı mitingde, sunumları yapan Mehmet Keleş tarafından, AK Parti Gülüç belediye Meclis Üyesi adayları; Emre Onay, Çağla Demirkol, Fahri Çakır, Perihan Şenol, Şükrü Arslan, Sedat Taşdelen, Hasan Polat, ile Mustafa Sarı alkışlar arasında sahneye davet edildi. Eşi Işıl Demirtaş ile birlikte sahneye davet edilen Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, birlikte kalabalığı selamladılar.



Konuşmasına, göreve geldiği günden itibaren hayata geçirdiği bazı hizmetleri anlatarak, başlayan Gökhan Göktaş, şöyle dedi:



"Beldemizde halkımıza ücretsiz Cenaze hizmetleri sunmaya başladık. Pazaryeri yolunu bu evladınız açtı. Kimsenin hakkını gasp etmeden o yolu açtık. Birileri duysun diye konuşuyorum hatırlatmakta fayda var. Biz yatmaya değil hizmet etmeye geldik. Batı Karadeniz'in Zonguldak'ın en güzel düğün salonu Gülüç'te; şu anda ful çalışıyor."



Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'a Gülüç'e kazandırdıklarından dolayı teşekkür eden Demirtaş, alın teri ile çalışan işçiler ile her zaman aynı yolu yürüdüklerini söyledi. Demirtaş, "Öncelikle Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak'a, Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş'a, Şube Başkanı Metin Ercan'a ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan Türk metal emekçi kardeşlerime özellikle teşekkür ediyorum. Grevleri benimdir, eylemleri benimdir. Onlarla her zaman birlikte yürüdüm. Genel başkanına özellikle teşekkür ediyorum. Üst geçidi açmaya özellikle geldi. Sahili gördüğünde 'Paris'te böyle bir yer görmedim. Gülüç'e yapılacak tüm projelerde Gökhan Başkanın arkasındayım" dedi. Alın teri ile çalışan emekçi kardeşlerimizin ayaklarına taş değmesin, işleri güçleri rast gitsin, yeni sözleşmede aldıkları zamlar da aileleri ile birlikte hayırlısıyla harcamaya nasıp etsin" dedi.



"Gülüç'te dengeler değişti"



Demirtaş konuşmasını sürdürdü: "59 bin metrekare parke döşedik, 4 bin ton sıcak asfalt döşedim. Bu alanı düzenledik, aydınlatmasını yaptık. Karayolun üst bölgesinde 30 yıldır açılamayan yolu göreve gelir gelmez açtım. Gülüç'ün her yerinde imar yollarını işler hale getirdik. Bu hangi parti olursa olsun yapılan hizmeti takdir edeceksiniz çünkü bu halk için yapılıyor. Otobüs duraklarımızı yeniledik. Kızılcapınar'dan, Erdemir tarafından tahlilleri yapılan kaliteli içme suyu getirdik. Gülüç'ün ekonomik yapısını değiştirdik, 5 trilyon olan bütçesi 16 trilyona ulaştı. Gülüç'te dengeler değişti. İşçi giderlerini yüzde 35'e düşürdük ama işçi çıkarmadığımız gibi belediyeyle 20 personel aldık. Geri kalan parayı da hizmete harcadık. Gülüç'te 200 kişiye yakın istihdam sağladık. Hiç bir ticarethaneye Gülüç'ten olmayanı işe aldırmam. Gerekirse kepçeyi kapısına vururum. Gülüç'ün parasını alıyorsan Gülüç'teki insanımızı işe alacaksın.



Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Erdemir'e 1000 kişilik istihdam açılıyor oraya da bizden işçi gidecek. Gülüç'e çok büyük para geliyor dediler. Geliyorsa ben neden başka yerlere iş yaptırmak için gittim. Ne kazandırdıysak Gülüç'e getirdik. Yapılan hizmet ortada. Diğer adaylara teşekkür ediyorum, Gökhan Başkan çalışmadı demiyorlar, çalıştı diyorlar.



22 belediye personelini emekli ettik. Biz tazminatlarını ödedik, işçi maaşlarını bir gün atlamam, esnafa bir kuruş borcumuz yok. Bayanları hiç unutmadık, Düğün Salonu arkasında halk eğitimle beraber iş birliği yaparak kurslar açtık. Bayanlara hizmetlerimiz daha da devam edecek."



Yeni dönemde daha fazla hizmet



Gülüç Belediye Başkanı ve Adayı Gökhan Demirtaş, yeni dönemde seçilirse daha fazla çalışacağını dile getirdiği konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu bizim vazifemiz. 31 Mart'tan sonra bu görevi bana layık görürseniz, öncelikle Gülüç' ün acil ihtiyaçları olan projelerimizi hayata geçireceğim. Ereğli-Alaplı yolunun beldemizden geçen güzergahına bir üst geçit daha yaptıracağım. Ahos Otel karşısına Butik Terminal yaptırıyoruz. Çocuklarımızın ve işe giden annelerimizin eğitimi için Gülüç Belediyesi yanına çocuk kreşi ve bayanlara spor merkezi yapıyoruz.



Sahil güzergahında Kafeterya yapacağım, sabahları kahvaltı, akşamları canlı müzik dinletisi olacak. Irmak kenarına da yürüyüş yolu yapacağız. Vesile Dikmen İlk ve Ortaokul binaları yeniden yapılacak. Bu sayede beldemizde tekli eğitime geçmenin önünü açacağız. Çengel Mahallesi mevkisinde; içinde lokanta, kafeterya, mescitler, yürüyüş yolları, spor alanları olan Millet Bahçesi'nin yapımı ile ilgili geçtiğimiz günlerde beldemize gelen Bakan Yardımcımızdan sözünü aldım. En büyük işim de, Gülüç'ten koparılan mahallelerimizi geri alarak beldemiz sınırlarına geçireceğim."



"Hayali projeler ile vatandaşın karşısına çıkmayın"



Konuşmasında, beldedeki siyasi rakip adaylara de atıfta bulunan Demirtaş, "Gülüç'e teleferik yapacaklarmış. Nereye, hangi parayla yapacaksınız? Hayali projelerle vatandaşın karşısına çıkmayın. Bizim yaptığımız hayata geçirdiğimiz projeleri yapacağız diye söylüyorlar" dedi.



Konuşmasının sonunda kalabalığa seslenen Gülüç Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Gökhan Demirtaş, "Beni, 'nasıl olsa seçimi kazanıyor' diye bir oy dahi vermemezlik yapmayın. Bir oya dahi ihtiyacımız var. Beni en yüksek oy ile gönderin ki Cumhurbaşkanımız ve a bakanlarımıza boynumu bükük bırakmayın" diye konuştu.



Milletvekili Türkmen'in kalabalığın arasında izlediği mitingin ardından, vatandaşlara ekmek arası döner ile ayran ikramında bulunuldu.



Bu arada, bir grup Erdemir işçisi Sedat Taşdelen ile birlikte Demirtaş'a destek için miting alanına geldiler. - ZONGULDAK

