Başkan Demirtaş: "2009'da başlattığımız hizmet Türkiye'ye örnek oldu" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Demirtaş: '2009'da başlattığımız hizmet Türkiye'ye örnek oldu' - Son Dakika

Başkan Demirtaş: "2009'da başlattığımız hizmet Türkiye'ye örnek oldu"

6 saat önce

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, büyük önem verdikleri cenaze hizmetleri ile Türkiye'ye örnek olduklarını söyledi.

Başkan Demirtaş:

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, büyük önem verdikleri cenaze hizmetleri ile Türkiye'ye örnek olduklarını söyledi.


Sosyal belediyecilik anlayışının hakim olduğu İlkadım Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Cenaze Hizmetleri Şefliği, hizmetleriyle yakınını kaybeden vatandaşların acısını hafifletmek için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın büyük bir hassasiyetle önem verdiği hizmetlerin başında gelen cenaze hizmetleri çalışmaları ile yakınını kaybeden İlkadımlılara taziye çadırı, pide, ayran ve çay ikramları ve ulaşım hizmetleri belediye çalışanlarınca ücretsiz veriliyor. İlkadım Belediyesi Cenaze Hizmetleri Şefliği taziye hizmetlerinin yanı sıra kamu kurumları ve STK'lar tarafından gerçekleştirilen etkinlikler ile halkın özel günlerinde talepler doğrultusunda masa-sandalye ve çadır hizmetlerini hizmete sunuyor.


"2009'da başlattığımız hizmet Türkiye'ye örnek oldu"


Yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Necatin Demirtaş, "2009-2014 döneminde cenaze hizmetlerimizi başlatarak halkımızdan büyük bir takdir almıştık. O yıllarda başlattığımız bu anlamlı hizmetler İlkadım'dan başlayarak Türkiye'ye iyi bir örnek olarak yayıldı. Bugün ise bunun gibi birçok hizmetimiz örnek olmaya devam ediyor. Halkımızın mutluluğunu arttırmak nasıl ki görevimiz ise üzüntülerinde de yanlarında olarak acılarını hafifletmek bizlerin hem insanlık vazifesi hem de bir başkan olarak görevidir. Bu bilinç ile maddi kaygılar gütmeden tamamen ücretsiz olarak yakınını kaybeden vatandaşlarımızın acılarını cenaze hizmetlerimizle hafifletmeye çalışıyoruz. Belediyemizin personeli cenaze sahibine hiçbir iş bırakmayacak şekilde taziyeye gelen misafirlerini ağırlıyor. Pide, ayran ve çay gibi ikramlarda bulunuyor ve ulaşım hizmetlerini gerçekleştiriyoruz" dedi. - SAMSUN

Necattin Demirtaş, İlkadım, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:12 Kaynak: İHA
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