Son Dakika Haberleri: Başkan Demirtaş: "Allah her Müslümana hacca gitmeyi nasip etsin"
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Başkan Demirtaş: "Allah her Müslümana hacca gitmeyi nasip etsin"

1 saat önce

SAMSUN (İHA) – Kutsal topraklara giderek hac vazifesini yerine getiren vatandaşları ziyaret eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Allah her Müslümana hacca gitmeyi nasip etsin" dedi.

Başkan Demirtaş:

SAMSUN (İHA) – Kutsal topraklara giderek hac vazifesini yerine getiren vatandaşları ziyaret eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Allah her Müslümana hacca gitmeyi nasip etsin" dedi.


İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, kutsal topraklara giderek hac görevini yerine getiren hacıları, Özel Kalem Müdürü Nevzat Özenç'le birlikte ziyaret etti. Kutsal topraklara giderek hac görevlerini yerine getiren vatandaşları evlerinde ziyaret eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, hacılar tarafından ilgiyle karşılandı.


İkram edilen zemzem suyunu içip, hurma yiyen Başkan Demirtaş, ziyaretinin sonunda "Allah, herkese kutsal topraklara gitmeyi nasip etsin. Bu işler bir bakıma da nasip meselesi. Kime nasip edeceğini bilmek de mümkün değil. İnşallah bizlere de nasip olur demek gerekir. Bu vesileyle o kutsal toprakları ve beldeleri görüp hac ibadeti görevini yerine getiren hacılarımız dinledik, oradaymışız gibi huzur bulduk. Tüm hacılarımızın bu kutsal görevlerini Allah kabul etsin" diye konuştu.


Ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren ev sakinleri, Başkan Demirtaş'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - SAMSUN

Necattin Demirtaş, Nevzat Özenç, İlkadım, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:46 Kaynak: İHA
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