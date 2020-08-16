Başkan Demirtaş: "Daha temiz ve daha güzel bir İlkadım için çalışıyoruz" - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Yaz aylarında temizlik hizmetlerinin büyük önem taşıdığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Temizlikle ilgili çalışmalarımızı büyük bir titizlikle ilçemizin genelinde sürdürüyoruz. Daha temiz ve daha güzel bir İlkadım için çalışıyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi tarafından daha temiz ve sağlıklı bir çevre için ilçe genelinde başlatılan program ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kapsamlı sokak yıkama çalışmalarına devam ediyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın büyük önem verdiği temizlik işleri İlkadım genelinde titizlikle devam ediyor. Özellikle sokak yıkama çalışmaları 24 saat vardiyalı bir çalışma sistemi ile sürdürülüyor. Merkez mahallelerin yanı sıra merkeze uzak mahallelerde de devam eden çalışmalarla İlkadım sokak sokak yıkanıyor

İlkadım'ın 61 mahallesinde temizlik çalışmaları devam ediyor

İlkadım'ın 61 mahallesinde temizlik çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Demirtaş, "Temizlikle ilgili çalışmalarımızı büyük bir titizlikle ilçemizin genelinde sürdürüyoruz. Özellikle yaz aylarında bu konuda daha hassas davranıyoruz. Çöplerin toplanmasının yanı sıra sokaklarımızın tamamını periyodik olarak yıkıyoruz. Hem devam eden korana virüsü riskini azaltmak hem de temiz sokakların devamlılığını sağlamak için temizlik ekiplerimiz özveri ile çalışmaya devam ediyor. Bir yandan belirlediğimiz plan dahilinde yıkama yaparken diğer yandan da vatandaşlarımızdan gelen taleplere hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN