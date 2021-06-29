Başkan Demirtaş'dan, Amatörspor Kulüplerine Nakdi Destek Yardımı - Son Dakika

AMATÖR SPOR KULÜP BAŞKANLARI BAŞKAN DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDEREK TEŞEKKÜR DİLEKLERİNİ İLETTİLER

BAŞKAN DEMİRTAŞ'DAN, AMATÖRSPOR KULÜPLERİNE NAKDİ DESTEK YARDIMI

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, çocukların kötü alışkanlıklardan kurtulması ve enerjilerini spor yaparak atmalarının çok büyük önem taşıdığını ve gençleri kötü alışkanlıklardan kurtaracak en etkili mücadele yönteminin spor olduğunu söyledi.

İlkadım ilçesinden faaliyetlerini sürdüren Amatör Spor Kulüp Başkanları İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek spor kulüplerine verilen nakdi destek için teşekkür dileklerini ilettiler. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette tüm amatör spor kulüp başkanlarının sorunlarını dinleyen Başkan Demirtaş; " İlkadım'da sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Kulüplerimizin pandemi döneminde yaşadığı zorlukların bilincindeyiz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına ilçemizde faaliyetlerini sürdüren spor kulüplerimize nakdi destek sunma adına, 5 bin TL bir yardım yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi.

"Gençleri kötü alışkanlıklarda uzaktan her türlü faaliyetlere destek olacağız"

Amatör sporun gençleri madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan kurtarma büyük etkisini olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Demirtaş, Mahallelerimizde yetiştirilen çocuklar bizim için çok kıymetli. Madde bağımlısı, bali gibi kötü alışkanlıklardan kurtarmanın tek yolu spordur. O yüzden bu amatör spor hizmetleri çocuklar ve gençlerimiz için çok önemlidir. Ailelerin beceremediği alanlarda spor kulüpleri devreye giriyor. Bu yüzden bu spor kulüplerine çok büyük destekler sağlanması gerekiyor. Sivil toplum örgütleri ve işadamlarımızı 'da işin içine katarak bir ivme kazandırmamız gerekiyor. Bizler bu işi tamamen gönüllülük esasına göre yapıyoruz. O yüzden de çok kıymetli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Amatör kulüplerimizin devamlılığını sağlamak istiyoruz"

Bizi ağırladığı için Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş başkanımıza teşekkür ediyorum diyerek söz alan Karadeniz Spor Kulübü Başkanı Muharrem Tosun, " İlçemizin ihtiyacı olan futbol sahalarının ile ilgili istişarelerde bulunduk. Amacımız mülkü amirlerimizi bürokrasileri amatör sporlar hakkında bilgilendirmek. Bizim için şampiyonluklar hep gelip geçici. Bizim en önemli beklentimiz spor kulüplerimizin devamlılığını sağlamak. Yaşadığımız zorlukları ve sıkıntıları anlattığımızda çözüm odaklı yöntemler arayan ve desteğini esirgemeyen başkanımıza tüm kulüplerimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"Bakanlık tarafından yapılan yardımlarında takipçisi olacağız"

Hükümetimiz cafe restoran gibi iş yerlerine büyük destekler sağladı ama spor kulüplerine bu destek sağlanamadığını hatırlatan Yenidoğan Spor Kulübü Başkanı Mehmet Taşcan; "Spor Bakanlığı tarafından bir destek yapıldı ama miktar olarak azdı ve bazı spor kulüpleri göz ardı edildi. Bütün kulüpler alamadı. Bu alamayan kulüpler için spor yetkileriyle bir istişare yaptık ve inşallah yakın zamanda onlara da destek yapılacağı söylendi. Tabi biz bu işin takipçisi olacağız" diye konuştu.

Programın sonunda tüm amatör kulüp başkanları günün anısına toplu fotoğraf çekinip yanlarında getirdikleri çiçekleri verdiği destek için Başkan Demirtaş'a takdim etti.