Üye Girişi
Başkan Demirtaş'dan, Amatörspor Kulüplerine Nakdi Destek Yardımı - Son Dakika

Başkan Demirtaş'dan, Amatörspor Kulüplerine Nakdi Destek Yardımı

29.06.2021 15:08
Başkan Demirtaş'dan, Amatörspor Kulüplerine Nakdi Destek Yardımı, System.String[]

AMATÖR SPOR KULÜP BAŞKANLARI BAŞKAN DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDEREK TEŞEKKÜR DİLEKLERİNİ İLETTİLERBAŞKAN DEMİRTAŞ'DAN, AMATÖRSPOR KULÜPLERİNE NAKDİ DESTEK YARDIMIİlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, çocukların kötü alışkanlıklardan kurtulması ve enerjilerini spor yaparak atmalarının çok büyük...

AMATÖR SPOR KULÜP BAŞKANLARI BAŞKAN DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDEREK TEŞEKKÜR DİLEKLERİNİ İLETTİLER

BAŞKAN DEMİRTAŞ'DAN, AMATÖRSPOR KULÜPLERİNE NAKDİ DESTEK YARDIMI

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, çocukların kötü alışkanlıklardan kurtulması ve enerjilerini spor yaparak atmalarının çok büyük önem taşıdığını ve gençleri kötü alışkanlıklardan kurtaracak en etkili mücadele yönteminin spor olduğunu söyledi.

İlkadım ilçesinden faaliyetlerini sürdüren Amatör Spor Kulüp Başkanları İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek spor kulüplerine verilen nakdi destek için teşekkür dileklerini ilettiler. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette tüm amatör spor kulüp başkanlarının sorunlarını dinleyen Başkan Demirtaş; " İlkadım'da sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Kulüplerimizin pandemi döneminde yaşadığı zorlukların bilincindeyiz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına ilçemizde faaliyetlerini sürdüren spor kulüplerimize nakdi destek sunma adına, 5 bin TL bir yardım yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi.

"Gençleri kötü alışkanlıklarda uzaktan her türlü faaliyetlere destek olacağız"

Amatör sporun gençleri madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan kurtarma büyük etkisini olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Demirtaş, Mahallelerimizde yetiştirilen çocuklar bizim için çok kıymetli. Madde bağımlısı, bali gibi kötü alışkanlıklardan kurtarmanın tek yolu spordur. O yüzden bu amatör spor hizmetleri çocuklar ve gençlerimiz için çok önemlidir. Ailelerin beceremediği alanlarda spor kulüpleri devreye giriyor. Bu yüzden bu spor kulüplerine çok büyük destekler sağlanması gerekiyor. Sivil toplum örgütleri ve işadamlarımızı 'da işin içine katarak bir ivme kazandırmamız gerekiyor. Bizler bu işi tamamen gönüllülük esasına göre yapıyoruz. O yüzden de çok kıymetli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Amatör kulüplerimizin devamlılığını sağlamak istiyoruz"

Bizi ağırladığı için Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş başkanımıza teşekkür ediyorum diyerek söz alan Karadeniz Spor Kulübü Başkanı Muharrem Tosun, " İlçemizin ihtiyacı olan futbol sahalarının ile ilgili istişarelerde bulunduk. Amacımız mülkü amirlerimizi bürokrasileri amatör sporlar hakkında bilgilendirmek. Bizim için şampiyonluklar hep gelip geçici. Bizim en önemli beklentimiz spor kulüplerimizin devamlılığını sağlamak. Yaşadığımız zorlukları ve sıkıntıları anlattığımızda çözüm odaklı yöntemler arayan ve desteğini esirgemeyen başkanımıza tüm kulüplerimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"Bakanlık tarafından yapılan yardımlarında takipçisi olacağız"

Hükümetimiz cafe restoran gibi iş yerlerine büyük destekler sağladı ama spor kulüplerine bu destek sağlanamadığını hatırlatan Yenidoğan Spor Kulübü Başkanı Mehmet Taşcan; "Spor Bakanlığı tarafından bir destek yapıldı ama miktar olarak azdı ve bazı spor kulüpleri göz ardı edildi. Bütün kulüpler alamadı. Bu alamayan kulüpler için spor yetkileriyle bir istişare yaptık ve inşallah yakın zamanda onlara da destek yapılacağı söylendi. Tabi biz bu işin takipçisi olacağız" diye konuştu.

Programın sonunda tüm amatör kulüp başkanları günün anısına toplu fotoğraf çekinip yanlarında getirdikleri çiçekleri verdiği destek için Başkan Demirtaş'a takdim etti.

Başkan Demirtaş'dan, Amatörspor Kulüplerine Nakdi Destek Yardımı

Necattin Demirtaş, İlkadım, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Demirtaş'dan, Amatörspor Kulüplerine Nakdi Destek Yardımı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı 15:37 Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı Kılıçdaroğlu'ndan 15:27 Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi 15:23 İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı 15:15 Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz 14:42 Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti! 13:56 Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti!
Mezarlıkta kavga ettiler! Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler zor ikna edildi 13:40 Mezarlıkta kavga ettiler! Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler zor ikna edildi Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi 12:18 Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi

Son Dakika Haberleri
15:36 Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi
15:22 İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi
15:14 Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı
14:53 Son Dakika! Savcılıktan Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebi reddedildi
14:41 Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz
14:39 Aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor! Ankara'da tren ve otobüs garlarında korona aşısı hizmeti başladı
14:38 Özel okul zam oranları belli oldu! En fazla yüzde 24.72 oranında zam talep edilebilecek
13:55 Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti!
13:36 İstanbul'da su kesintisi alarmı! Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerine 16 saat su verilmeyecek
Adalar için elektrikli araç ihalesine katılım olmadı, İBB ileri bir tarihe erteledi Adalar için elektrikli araç ihalesine katılım olmadı, İBB ileri bir tarihe erteledi         
15:40
Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor         
15:33
Twitch rekoru kırıldı! BBL Academy yayıncısı Falconn2k, 36 gün yayın yaptı Twitch rekoru kırıldı! BBL Academy yayıncısı Falconn2k, 36 gün yayın yaptı         
15:26
Emeklilerden yeni talep: Bayram ikramiyeleri asgari ücret artışına endekslensin Emeklilerden yeni talep: Bayram ikramiyeleri asgari ücret artışına endekslensin         
15:18
Son Dakika! Savcılıktan Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebi reddedildi Son Dakika! Savcılıktan Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebi reddedildi         
14:53
5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil 5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil         
14:16
Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek         
13:43
23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu         
12:22
Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı         
12:06
Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı         
11:59
Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu         
11:05
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek         
10:06
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 15:46:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Demirtaş'dan, Amatörspor Kulüplerine Nakdi Destek Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement