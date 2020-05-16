Başkan Demirtaş Erdemir'in 55. Kuruluşunu kutladı - Son Dakika

Başkan Demirtaş Erdemir'in 55. Kuruluşunu kutladı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin (Eremir) 55. Kuruluş yıl dönümünü yayınladığı bir mesaj ile kutladı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin (Eremir) 55. Kuruluş yıl dönümünü yayınladığı bir mesaj ile kutladı.
Başkan Demirtaş yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; "15 Mayıs 1965 yılında işletmeye alınan ve 55 yılda Türk Sanayisi ve ekonomisine verdiği katkılarla hep ön saflarda rol oynayan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR bölgemizin sosyal, ekonomik ve kültürel açısından büyüyüp gelişmesine de büyük katkı sağlamıştır. Çalışanlarının alın teri ve emekleriyle kuruluşundan bu yan hep büyüyen ve gelişen teknolojiye ayak uyduran Erdemir bu yönüyle gurur ve övünç kaynağımız olmuştur. Dünyada önemli bir marka haline gelen Erdemir'in 55. Kuruluş yıl dönümünü can-ı gönülden kutluyor, tüm çalışan emekçilerimize başarılar diliyorum." - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 08:05 Kaynak: İHA
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