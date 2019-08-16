Son Dakika Haberleri: Başkan Demirtaş: "Gençlerimize yönelik birçok çalışma yürüteceğiz"
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Başkan Demirtaş: "Gençlerimize yönelik birçok çalışma yürüteceğiz"

13 dakika önce

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım ilçe Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bugünün gençleri yarınımızı inşa edecek düşüncesiyle, 5 yılda gençlerimize yönelik birçok çalışma yürüteceğiz" dedi.

Başkan Demirtaş:
SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım ilçe Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bugünün gençleri yarınımızı inşa edecek düşüncesiyle, 5 yılda gençlerimize yönelik birçok çalışma yürüteceğiz" dedi.

KADEF Genel Başkan Yardımcısı Şakir Öksüzoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Adem Sekmenoğlu ve beraberindeki heyet İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirtaş, "Gençlerimiz bu ülkenin omurgasıdır. Sizler, sadece kendi geleceğinizden sorumlu değilsiniz. Şanlı bir tarihe sahip bu millete karşı da sorumlusunuz. Bugünün gençleri yarınımızı inşa edecek düşüncesiyle, 5 yılda gençlerimize yönelik birçok çalışma yürüteceğiz. Yeni dönemde yine 'bu şehri birlikte yönetiyoruz' anlayışıyla, gençlerimiz ile birlikte yeni çalışmalara imza atacağız. Gençlik kolları başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine desteklerinden ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

"Gençlik kolları olarak yanındayız"

Ziyaretten dolayı Başkan Demirtaş'a teşekkür eden ve düşüncelerini ifade eden KADEF Gençlik Kolları Başkanı Sekmenoğlu ise, "Biz asla insanları memleketlerine göre ayırt etmiyoruz. Bizlerde güzel memleketimizin gelişmesi için üzerimize düşen her görevde gençlik kolları olarak hep yanınızdayız. Bundan sonra da başkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Başkanımızın şehrimize daha iyi hizmetler yapmasını temenni ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN
Necattin Demirtaş, İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:26 Kaynak: İHA
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