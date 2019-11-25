Son Dakika Haberleri: Başkan Demirtaş: "Gençlik Meclisi Kent Konseyi önemli çalışmalara imza atacak"
Son Dakika Yaşam Başkan Demirtaş: 'Gençlik Meclisi Kent Konseyi önemli çalışmalara imza atacak' - Son Dakika

Başkan Demirtaş: "Gençlik Meclisi Kent Konseyi önemli çalışmalara imza atacak"

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Kent konseylerinin kurulma amacı kentin dinamiklerini harekete geçirmek ve kenti birçok yönden geliştirmektir.

Başkan Demirtaş:

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Kent konseylerinin kurulma amacı kentin dinamiklerini harekete geçirmek ve kenti birçok yönden geliştirmektir. Konsey ilçemizde önemli çalışmalara imza atacaktır" dedi.


İlkadım Gençlik Meclisi Kent Konseyi'nde yapılan seçimlerinden sonra başkanlığa seçilen Bilgehan Yahya Atasoy ve yürütme kurulu üyeleri, göreve başlamaları dolayısıyla ilk ziyaretlerini İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı ziyaret ederek gerçekleştirdi. Kent konseyinin yeni seçilen başkan ve yürütme kurulu üyelerinin ziyaretinden oldukça memnun olduğunu dile getiren Başkan Demirtaş, kent konseyinin çalışmalarına, ürettikleri projelere her zaman destek olacaklarını ifade etti.


Kent konseyinin ilçeler için öneminden bahseden Başkan Demirtaş, "Yeni dönem kent konseyi başkanımızı ve yürütme kurulu üyelerimizi öncelikle kutluyorum. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum. Kent konseyleri bulunduğu yerlerde önemli bir işleve sahiptir. Kent konseylerinin kurulma amacı kentin dinamiklerini harekete geçirmek ve kenti birçok yönden geliştirmektir. El birliğiyle kenti yönetmenin en demokratik yollarından biri de kent konseylerini harekete geçirmektir. İlkadım halkının önemli ölçüde yarar sağlayacağı inancı içerisindeyim. Bu hususta Gençlik Meclisi Kent Konseyi ilçemizde önemli çalışmalara imza atacaktır" diye konuştu.


İlkadım'a katkı sağlamak için çalışacaklarını ifade eden Bilgehan Yahya Atasoy ise şunları söyledi:


"Daha yaşanabilir bir İlkadım için bugünden geleceğe rahat, planlı, güvenli, bir ortamda yaşamamız için halkımızla birlikte ortak akıl yürüterek çalışmalarımıza yön vereceğiz. Bu görev anlayışıyla başladığımız İlkadım Kent Konseyi çalışmalarında tüm sivil toplum kuruluşları gibi İlkadım Belediyesinin bizlerle birlikte yer alması çalışmalarımızın daha etkin yürütülmesinde etkili olacaktır." - SAMSUN

Necattin Demirtaş, Kent Konseyi, İlkadım, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
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