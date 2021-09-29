Başkan Demirtaş, göreve yeni gelen yöneticilerle görüştü - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş ve beraberindekiler bazı kurum ve kuruluşlarda yöneticilerle görüştü.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Kdz. Ereğli'de bir dizi ziyaretlerde öreve yeni gelen veya kongresi yapılarak güven tazeleyen bazı kurum ve kuruluşların başkan ve müdürlerine ziyaret gerçekleştirdi.

Gülüç heyetinin ilk durağı Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü oldu. Göreve yeni atanan Ayhan Yalçın ile görüşen Başkan Demirtaş ve beraberindekiler hayırlı olsun dileklerini sunarak görüş alışverişinde bulundular.

Başkan Demirtaş'a AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Meclis Üyeleri Mustafa Sarı, Sedat Taşdelen, Şükrü Arslan, Hasan Polat, Fahri Çakır, Çağla Demirkol eşlik etti.

Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş ve beraberindekiler daha sonra Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Çetin Çimen ve Erbirlik Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkanı Seçkin Turhan'ı ziyaret etti.

Başkan Demirtaş ve beraberindeki heyet son olarak, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Hasan Ünlü'yü makamında ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Ünlü, Gülüç heyeti ile görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerde Gülüç heyetine teşekkürlerini sunan başkan ve yöneticiler memnuniyetlerini dile getirirken, Belediye Başkanı Demirtaş ise görevlerinde başarılar diledi. - ZONGULDAK