Başkan Demirtaş: "Halkımızın sağlığı için mücadele ediyoruz" - Son Dakika
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Başkan Demirtaş: "Halkımızın sağlığı için mücadele ediyoruz"

26 dakika önce

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Önce sağlık önce vatandaşımız diyerek insanüstü bir mücadeleyi sürdürüyoruz.

Başkan Demirtaş:

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Önce sağlık önce vatandaşımız diyerek insanüstü bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Halkımızın sağlığı için mücadele ediyoruz" dedi.


Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüse karşı adeta savaş açan İlkadım Belediyesi 7 gün 24 saat görev başında. İlçe genelinde temizlikten ilaçlamaya, bilgilendirmeden düzenlemelere kadar her alanda 600'den fazla personel ile özverili bir mücadele sürdüren belediye çalışanları bir yandan da halkın evde kalması için her an görev başındalar.


Salgına karşı yürütülen mücadelede en önemli eksiklerden biri olarak belirlenen maskelerin üretilmesi için İlkadım Belediyesi Kültür Merkezlerinde eğitmenlik yapan usta öğretici ve kursiyerlerin gönüllü katılımı ile gerçekleştirilen proje ile üretilen koruyucu maskeler korona virüsü kapsamında görev yapan kamu çalışanlarına ücretsiz dağıtılıyor.


65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunan ve engelli vatandaşların evden çıkmadan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından oluşturulan Vefa Timi 444 55 01 ve 0505 178 55 01 numaralı telefonlarla doğrudan ya da valilik aracılığı ile belediyeye ulaştırılan taleplere anında cevap verebiliyor. 7 araç ve 30 personel ile vatandaşların taleplerini karşılayan Vefa Timi hafta sonu dahil mesai mefhumu gözetmeden çalışıyor.


Günlük rutin temizlik işlerini 350 kişilik bir ekiple sürdüren İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde tüm ilçeyi sokak sokak ilaçlı ve köpüklü suyla yıkayarak dezenfekte etmek amacı ile 50 kişilik bir temizlik ekibi kuruldu. Gündüz ve gece olmak üzere çift vardiyada devam eden yıkama ve dezenfekte çalışmaları titizlikle yürütülürken cadde ve sokaklarda bulunan genel kullanım alanlarının ilaçlanması için ayrı bir ekip kuruldu.


Virüse karşı en büyük etkenlerden olan dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarına ilk günden itibaren başlayan İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları ilaçlama çalışmaları ile adeta tüm ilçeyi dezenfekte ediyor. Bir yandan kurum çalışanlarının sağlık durumlarını kontrol için vücut ısılarını ölçmeyi sürdürüyor. 15 personel ile aralıksız devam eden ilaçlama çalışmalarında başta kamu kurum ve kuruluşları binaları olmak üzere; çocuk parkları, cadde ve sokaklarda bulunan dinlenme alanları, muhtarlıklar, sabit banklar, spor tesisleri, metruk binalar, toplu taşıma araçları ve daha birçok yerde mücadeleyi sürdürüyorlar.


İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri de özverili çalışmaları ile vatandaşlardan takdir görmeyi sürdürüyor. "Biz sizin için buradayız, siz de bizim için evde kalın" sloganı ile vatandaşların her türlü yardımına koşan Zabıta personeli bir yandan da halkın sağlığını korumak amacı ile denetimlerini sürdürüyor. Açık olan işletmeler ve pazar yerlerindeki çalışmaları sürdüren ekipler gün boyunca yaptıkları anonslarla uyarı ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyorlar. Özellikle Pazar yerlerinde halkın sağlığını tehdit edecek hiçbir şeye müsaade etmeyen Zabıta personelleri pazarcı esnafının sağlığını da dağıttıkları ücretsiz maskelerle korumaya çalışıyor.


Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarında alınacak önlemler durak durak gezilerek vatandaşlar ve şoförlere anlatılırken İlkadım Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalarla halkın bilinçlendirilmesi amacı ile tüm reklam alanları korona virüs mücadelesi için kullanılmakta.


Yaşanılan zor günlerin disiplinli ve beraberlik içerisinde çalışılarak geride kalacağını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu zor günlerde önce sağlık önce vatandaşımız diyerek insanüstü bir mücadeleyi ilçemiz genelinde sürdürüyoruz. Birçok çalışanımız izin kullanmak için talep de dahi bulunmadan görevlerini en iyi şekilde ve fedakarca sürdürüyor. Başta İlkadım olmak üzere şehrimiz ve hatta ülkemize böyle zor bir zamanda sağlayabileceğimiz her faydanın büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle görevimizin başından bir an bile ayrılmadan her birimiz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Halkımızın sağlığı için mücadele ediyoruz. Bu süreç boyunca evde kal çağrılarına mümkün oldukça uyan hemşehrilerime ve özveri ile mücadeleye devam eden mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim" diye konuştu. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi, Necattin Demirtaş, İlkadım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 06:00 Kaynak: İHA

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