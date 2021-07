DÖRT DUVAR ARASINDA HALKTAN UZAK BİR BELEDİYE DEĞİLİZ - Son Dakika

BAŞKAN DEMİRTAŞ, DÖRT DUVAR ARASINDA HALKTAN UZAK BİR BELEDİYE DEĞİLİZ

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Biz dört duvar arası, halktan uzak bir belediye değiliz. Sınırları kaldırdık "dedi.

İlkadım sınırları içindeki 61 mahallenin sorunlarına yerinde çözüm odaklı hizmet veren "Belediye Mahallemizde" ile yanında ilçe halkımızın yanında olmaya devem ediyoruz diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Biz hizmet için gece gündüz demeden sizler için çalışacağız. Bu hizmet çadırımız periyodik olarak sürekli devam edecek. Bizden istediğiniz eksik, yapılması gereken ne varsa söyleyin" şeklinde konuştu.

İlkadım ilçesindeki tüm mahallelerin sorunlarına yerinde tespit ve çözüm olan "Belediye Mahallemizde" hizmet çadırı bu seferki durağı Fevzi Çakmak Mahallesi oldu. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği hizmet çadırı sabahın erken saatlerinde hizmete sunuldu. Vatandaşın sorunlarıyla tek tek ilgilenen çadır ekipleri taleplerin anında çözüme kavuşması için ilgili birim müdürlerine talimat verdi. Tespit edilen yerlerde sıcak asfalt yama çalışması yapan ekipler, ayrıca cadde ve sokaklarda bakım onarım çalışmalarını yanı sıra parklar ve mahallenin çevre düzenlemeleri kapsamında ot biçme çalışmaları aksatılmadan yapılıyor.

"Halktan uzak bir belediye değiliz"

Her şeyin başında sağlık geldiğine dikkati çeken Başkan Demirtaş, "Her insanın sağlığı için her türlü sağlık hizmetinden, en iyi şekilde faydalanması gerekmektedir. Bu manada mahallelerimize misafir olan çadırımıza gelen vatandaşlarımıza ücretsiz sağlık hizmeti de sunuyoruz. Şeker, tansiyon, kolesterol gibi önem taşıyan değerleri ölçümlerini sağlık işleri ekiplerimiz yapıyor. Biz dört duvar arası, halktan uzak bir belediye değiliz. Sınırları kaldırdık, yaşlı-genç, zengin-fakir demeden herkes hizmetlerimizden faydalanacak, çadırlarımıza gelip rahatça bilgi alabilecek, isteklerini şikayetlerini rahatça anlatabilecek. Kimse unutmasın ki ilçe halkının yaşam standartların yükseltmek için çalışan varını yoğunu ortaya koyan bir belediye yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Ağabey-kardeş ilişkisi içeresinde çalışacağız"

İlkadım ilçesinin nüfus yoğunluğu olarak en büyük mahallesi olan Fevzi Çakmak mahallemizin sorunlarına çözüm olmak hizmet adına çadırı projesine hayata geçiren Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'a ve çalışan personellere şahsım ve mahallem adına teşekkürlerini sunan Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Çağlar Işık, " Sorunları yerinde inceledik. Çözümler üretildi. Bu sorunları gidereceğiz. Bir taraftan da biz çalışma yürüteceğiz. Bundan sonra da ağabey-kardeş ilişkisi içerisinde bu hizmetleri sürdüreceğiz. İlkadım'a ve mahalle halkına beraber hizmet etmiş olacağız" dedi.