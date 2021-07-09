Başkan Demirtaş: "Halktan uzak bir belediye değiliz" - Son Dakika

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Biz dört duvar arası, halktan uzak bir belediye değiliz. Sınırları kaldırdık" dedi.

"Belediye Mahallemizde" hizmet çadırının bu seferki durağı Fevzi Çakmak Mahallesi oldu. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği hizmet çadırı sabahın erken saatlerinde hizmete sunuldu. Vatandaşın sorunlarıyla tek tek ilgilenen çadır ekipleri taleplerin anında çözüme kavuşması için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

"Belediye Mahallemizde" isimli projeleri ile halkın yanında olmaya devem ettiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Biz hizmet için gece-gündüz demeden sizler için çalışacağız. Bu hizmet çadırımız periyodik olarak sürekli devam edecek. Bizden istediğiniz eksik, yapılması gereken ne varsa söyleyin" şeklinde konuştu.

"Halktan uzak bir belediye değiliz"

Her şeyin başında sağlık geldiğine dikkati çeken Başkan Demirtaş, "Her insanın sağlığı için her türlü sağlık hizmetinden, en iyi şekilde faydalanması gerekmektedir. Bu manada mahallelerimize misafir olan çadırımıza gelen vatandaşlarımıza ücretsiz sağlık hizmeti de sunuyoruz. Şeker, tansiyon, kolesterol gibi önem taşıyan değerleri ölçümlerini sağlık işleri ekiplerimiz yapıyor. Biz dört duvar arası, halktan uzak bir belediye değiliz. Sınırları kaldırdık, yaşlı-genç, zengin-fakir demeden herkes hizmetlerimizden faydalanacak, çadırlarımıza gelip rahatça bilgi alabilecek, isteklerini şikayetlerini rahatça anlatabilecek. Kimse unutmasın ki ilçe halkının yaşam standartların yükseltmek için çalışan varını yoğunu ortaya koyan bir belediye yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Çağlar Işık da Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a teşekkür etti. - SAMSUN