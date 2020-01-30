Başkan Demirtaş: "Hemşehri derneklerini tek çatı altında toplayacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Demirtaş: 'Hemşehri derneklerini tek çatı altında toplayacağız' - Son Dakika

Başkan Demirtaş: "Hemşehri derneklerini tek çatı altında toplayacağız"

6 saat önce

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şehre katkı veren ve Samsunluluk ruhunu canlandıran hemşehri derneklerini tek çatı altında toplayacaklarını söyledi.

Başkan Demirtaş:

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şehre katkı veren ve Samsunluluk ruhunu canlandıran hemşehri derneklerini tek çatı altında toplayacaklarını söyledi.


Şehrin en önemli dinamiklerinden olan hem çalışkanlıkları hem de birlik, beraberlik ve dayanışmalarıyla şehri kalkındıran sivil toplum kuruluşları, hemşehri dernekleri, vakıflar ve diğer kuruluşları da içine alacak bir birliktelik oluşturacaklarını belirten Başkan Necattin Demirtaş, " Türkiye'de uzun yıllardan beri devam eden iç göçten İlkadım'ın da etkilenmis¸ oldugˆunu söyleyebiliriz. İlkadım ilçemiz cogˆrafi ve iklim kos¸ulları, ulas¸ım agˆlarındaki konumu, kentin merkezi oluşu iç göçteki hedef ilçelerden biri olmasının bas¸lıca nedenlerindendir. Özellikle son yıllarda çok yogˆun göç alan ilçemizde, kent nüfusunda belirgin artıs¸lar meydana geldi. Çevre il ve bölgelerden gelen vatandas¸larımızla birlikte İlkadım çok kültürlü bir s¸ehir özelligˆi kazanmıs¸ ve bunun sonucunda ilçede faaliyet gösteren hems¸ehri derneklerinin sayısında bir artıs¸ meydana gelmiştir" dedi.


"Bu şehri sorunları da çözümleri de müşterek olmalı"


Hems¸ehri derneklerinin kentlilik bilincinin gelis¸mesi ve kent aidiyetligˆin sagˆlanmasında önemli katkılar yaptığını vurgulayan Demirtaş, "Bir bakıyorsunuz, aynı kentin ilçeleri, hatta köyleri dernek kurmuş. Benim önerim, şehrimizde doğup büyüdükleri kente ait farklı oluşumlar yaşatmaya çalışan derneklerimizi tek bir çatı altında bir araya getirmeliyiz. Türkiye'nin sahip olduğu güzelliklere ve kültürel çeşitliliğe yaşatan tüm renkleriyle ülkemizin bir kültür mozaiği olan hemşehri derneklerimizin sorunları da dertleri de müşterek. Bu sorunlara önereceğimiz çözümler de müşterek olmalıdır. Bu birlik ve beraberliğin tesisinin sağlanacağı derneklerimizin ortak çalışmalarını yapabilecekleri bir yapıyı İlkadım ilçemizde inşa edip derneklerin kullanımı için tahsis edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Necattin Demirtaş, Türkiye, İlkadım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:15 Kaynak: İHA
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