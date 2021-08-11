Üye Girişi
Başkan Demirtaş: "Hemşeri dernekleri çözüm ortağımız" - Son Dakika

Başkan Demirtaş: "Hemşeri dernekleri çözüm ortağımız"

11.08.2021 17:36
Başkan Demirtaş:

Trabzon Şalpazarı-Ağasarlılar Yardımlaşma ve Kültür Derneği'ni ziyaret eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, kent kültürünün gelişiminde hemşehri derneklerinin faaliyetleriyle zenginleştiğini söyledi.

Trabzon Şalpazarı-Ağasarlılar Yardımlaşma ve Kültür Derneği'ni ziyaret eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, kent kültürünün gelişiminde hemşehri derneklerinin faaliyetleriyle zenginleştiğini söyledi.

İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde bulunan Trabzon Şalpazarı-Ağasarlılar dernek binasını ziyaret eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı dernek başkanı Metin Çolak ve yönetim üyeleri karşıladı. Samimi sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Başkan Demirtaş, üst yapı faaliyetlerinin yanı sıra kent kültürüyle ilgili çalışmalara da büyük önem verdiklerini söyledi.

"Katkı ve desteğimizi her zaman vereceğiz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Trabzon Şalpazarı-Ağasarlılar Dernek Başkanı Metin Çolak, " Samsun'un sivil toplum kuruluşları bakımından zengin bir ilimiz. Özellikle Karadenizli nüfusunun fazla olduğu kentimizde derneğimiz örf ve geleneklerimizi temsil eden önemli ve güçlü derneklerin başında geldiğini bilmenizi istiyorum. Dernek yönetimi olarak her zaman sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ederek şehrimizin gelişimine katkı verecek ve belediyemizin gerçekleştirileceği her türlü sosyal sorumluluk projesine katkı sağlamaktan mutluluk duyacağız" dedi.

"Kentin kültür gelişiminde STK'ların önemi çok"

Kentin birçok köşesinden göçlerin olduğunu, gelen aileler vasıtasıyla kentte çok farklı kültürlerin bir arada kardeşçe yaşadığını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bunun kent kültürünün zenginleşmesine, birlik ve beraberliğin sağlanmasına neden olduğunu belirtti. Şehrimizde tüm coğrafyadan insanlar var. Herkes değişik yerlerden buraya toplanmış. Sonuçta bu da bizim zenginliğimiz. Bizler de tüm hemşehri derneklerimize karşı görevlerimizi yerine getirerek, ilçemizin zenginliklerini ve kültürümüzü ortaya çıkaran çalışmaları birlikte gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Kapımızı herkese açık"

Kente ve kentliye hizmet eden, kent için fayda üreten, hangi alanda olursa olsun farkındalık ve duyarlılık oluşturarak çalışan, ortak akıl ve fikre yönelik çalışmalar yapan tüm sivil toplum örgütlerine kapımız açık diyen Başkan Demirtaş, "Hemşehri dernekleri ve STK'lar özellikle Samsun gibi büyük şehirlerde kültürlerin yaşatılması ve toplumun kaynaşması açısından büyük rol oynamakta. Bu bilinç ile Samsun'un ortak fayda ve menfaati etrafında hareket eden tüm hemşehri derneklerinin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Yerel yönetimlerin en büyük destekçisi ve vatandaşın talebinin iletilmesinde bir elçi görevi üstlenen STK'lar ile İlkadım ve Samsun için yapacak daha çok işimiz var" şeklinde konuştu.

"Yeni sosyal sorumluluk projeleri geliyor"

Gelecek adına yapacağı projeleri dernek üyeleri ile paylaşan Başkan Demirtaş, ilk olarak "Hasta ve Refakatçi Evi", "Kimsesizler Evi", yaşlılara kendi akranları ile sohbet edecekleri ikinci baharlarını yaşayacağı Ata Ocağı ve sosyal sorumluluk projesi olan bir önceki belediye başkanlığı zamanında yerel yönetimlerin takip ettiği Hilal Kart uygulamasından bahsetti. Başkan Demirtaş ilerleyen zamanlarda geri dönüşüm ve çevreyi koruma adına yapılacak olan "Bayat Ekmek Toplama", "Geri Dönüşüm Yuvası", "Küçük Başkanlar", "Hayvan Yemi Projesi"nin de müjdesini verdi.

Ziyaret programının sonunda Dernek Başkanı Metin Çolak, Başkan Demirtaş'a derneği gezdirerek antika değerinde olan bir birinde farklı eşyalar hakkında bilgiler verdi. - SAMSUN

Başkan Demirtaş: Hemşeri dernekleri çözüm ortağımız
Başkan Demirtaş: Hemşeri dernekleri çözüm ortağımız
Başkan Demirtaş: Hemşeri dernekleri çözüm ortağımız

Necattin Demirtaş, Şalpazarı, Trabzon, İlkadım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demirtaş: 'Hemşeri dernekleri çözüm ortağımız' - Son Dakika


Son Dakika

Canavarca hisle eşini öldüren kocadan şaşırtan savunma: Ötenazi hakkım varsa kullanmak istiyorum 17:41 Canavarca hisle eşini öldüren kocadan şaşırtan savunma: Ötenazi hakkım varsa kullanmak istiyorum Altının kilogramı 481 bin 810 liraya çıktı 17:33 Altının kilogramı 481 bin 810 liraya çıktı Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı 17:28 Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı
Acil serviste olay çıkardı! Alkollü şahıs kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla hastaneyi birbirine kattı 16:59 Acil serviste olay çıkardı! Alkollü şahıs kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla hastaneyi birbirine kattı Galatasaray'da yaprak dökümü! Yabancı futbolcu sayısını düşürmek için 8 isimle yollar ayrılacak 16:55 Galatasaray'da yaprak dökümü! Yabancı futbolcu sayısını düşürmek için 8 isimle yollar ayrılacak Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli 16:39 Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli
Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! 16:15 Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Işın Karaca, öfkeden deliye döndü! Türkiye'de bulunan bir plajda Afganistan bayrağı asıldı 15:49 Işın Karaca, öfkeden deliye döndü! Türkiye'de bulunan bir plajda Afganistan bayrağı asıldı

Son Dakika Haberleri
17:43 Galatasaray ve TFF Tahkim Kurulu mahkemelik oldu! Sarı-kırmızılılar "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti
17:33 Altının kilogramı 481 bin 810 liraya çıktı
17:32 Beşiktaş'a veda eden Umut Nayir: Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim
17:28 Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı
16:56 Bakan Dönmez açıkladı! Orman yangınlarından etkilenenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi
16:55 Galatasaray'da yaprak dökümü! Yabancı futbolcu sayısını düşürmek için 8 isimle yollar ayrılacak
16:38 Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli
16:36 St. Johnstone maçı öncesi Fatih Terim'den kritik toplantı: Baskılı, yakın ve kora kor bir oyun istiyorum
16:15 Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!
16:02 Merdivenle sınır duvarını aştıkları iddia edilen mültecilere ait görüntü 2018 yılına ait çıktı
Galatasaray ve TFF Tahkim Kurulu mahkemelik oldu! Sarı-kırmızılılar Galatasaray ve TFF Tahkim Kurulu mahkemelik oldu! Sarı-kırmızılılar "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti         
17:44
Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular! Yol çöktü, 12 kişi araçlarında mahsur kaldı Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular! Yol çöktü, 12 kişi araçlarında mahsur kaldı         
17:36
Beşiktaş'a veda eden Umut Nayir: Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim Beşiktaş'a veda eden Umut Nayir: Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim         
17:32
Pis kokular yayılınca usta gazetecinin öldüğü anlaşıldı Pis kokular yayılınca usta gazetecinin öldüğü anlaşıldı         
17:03
Yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti Yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti         
16:57
Yurt dışından gelen turistler artık yurtlarda değil günlüğü 2 bin lirayı bulan otellerde karantinaya alınacak Yurt dışından gelen turistler artık yurtlarda değil günlüğü 2 bin lirayı bulan otellerde karantinaya alınacak         
16:39
Karadeniz dehşeti yaşıyor! Haber alınamayan yerler var, bazı bölgelerde suyun yüksekliği 4 metreye geldi Karadeniz dehşeti yaşıyor! Haber alınamayan yerler var, bazı bölgelerde suyun yüksekliği 4 metreye geldi         
16:29
8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı 8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı         
15:59
Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi         
15:25
Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara? Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara?         
15:14
Son Dakika: Kamu işçisi 2021-2022 döneminde ilk 6 ay %12, diğer 6 ay %5 artı enflasyon farkı alacak Son Dakika: Kamu işçisi 2021-2022 döneminde ilk 6 ay %12, diğer 6 ay %5 artı enflasyon farkı alacak         
15:09
Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü         
15:04
Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!         
13:57
Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi         
13:19
Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi         
12:22
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart         
11:55
TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti         
11:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 17:51:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Demirtaş: "Hemşeri dernekleri çözüm ortağımız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement