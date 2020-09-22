Başkan Demirtaş: "Hizmet çadırı ile acil sorunlar çözülüyor" - Son Dakika

Başkan Demirtaş: "Hizmet çadırı ile acil sorunlar çözülüyor"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, hizmet çadırı ile acil sorunların yerinde çözüldüğünü söyledi.

Başkan Demirtaş:

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, hizmet çadırı ile acil sorunların yerinde çözüldüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın talimatlarıyla hayata geçen, her hafta bir mahallede kurulan "Belediye Mahallemizde" hizmet çadırının bu sefer ki adresi Uzgur Mahallesi oldu. 21'inci mahalle olarak Uzgurluların hizmetine sunulan çadırda mahalle sakinlerinin acil problemleri yerinde çözüldü.

"Halkımızın hizmetkarıyız" diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlkadım Belediyesi olarak mahallelerde başlattığımız acil hizmet programı çerçevesinde her hafta bir mahallemize konuk oluyoruz. Hizmet çadırını kurduğumuz mahallede sıkıntıları yerinde görerek acil çözüm üretiyoruz. Biz bunları yaparken diğer mahallelerimizde de rutin olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız hizmet çadırı kurduğumuz mahallemizdeki çalışmalarda daha hassas davranmak. Böylece tüm mahallelerimiz için çalışmalarımız aynı heyecanla aynı hızlılıkla hizmet üreterek devam edecek. Tüm mahalle sakinlerimizi hizmet çadırımıza bekliyoruz" dedi. - SAMSUN

Necattin Demirtaş, 112 Acil, İlkadım, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demirtaş: 'Hizmet çadırı ile acil sorunlar çözülüyor' - Son Dakika


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