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BİLGİ İŞLEM MÜD.BİLGİ GÜVENLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE BAŞARISINI TESCİLLEDİ - Son Dakika

BİLGİ İŞLEM MÜD.BİLGİ GÜVENLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE BAŞARISINI TESCİLLEDİ

16.11.2021 14:33
BİLGİ İŞLEM MÜD.BİLGİ GÜVENLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE BAŞARISINI TESCİLLEDİ

İLKADIM BELEDİYESİ BİLGİ GÜVENLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE BAŞARISINI TESCİLLEDİBAŞKAN DEMİRTAŞ, HİZMET KALİTEMİZİ TEKNOLOJİK YENİLİKLERLE YÜKSELTİYORUZİlkadım Belediyesi 'ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası'nı aldı.

İLKADIM BELEDİYESİ BİLGİ GÜVENLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE BAŞARISINI TESCİLLEDİ

BAŞKAN DEMİRTAŞ, HİZMET KALİTEMİZİ TEKNOLOJİK YENİLİKLERLE YÜKSELTİYORUZ

İlkadım Belediyesi 'ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası'nı aldı.

Hizmette ve Kalitede Örnek Belediye Olmak" vizyonu doğrultusunda, çalışmalarına devam eden İlkadım Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi kapsamında almış olduğu TS ISO/IEC 27001-2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini 21. 08. 2021 tarihinden itibaren 3 yıl geçerli olmak üzere hak kazanarak bu alandaki yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

Alınan sertifika ile ilgili İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a makamında bir sunum gerçekleştiren Bilgi İşlem Müdürü Semih Okuyucu, "Alınan bu belge ile var olan bilgi güvenliği bir kez daha tescillenmiş oldu. Kurum içi bilgi güvenliği çalışmaları hakkında denetim sürecinin ve sistem üzerinde yapılan sızma testlerinin son derece başarılı geçtiğini vatandaşların ve kurum verilerinin güvenliğinin ISO standartlarına uygunluğu kapsamında kontrol edildiği denetiminin, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından başarıyla tamamlandığını söyledi.

"Hizmet kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz"

Yapılan sunum sonrası "Bilgi Güvenliği Sistemi" Sertifikasının önemine değinen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bilim ve teknolojinin sağlamış olduğu bütün gelişme ve olanaklardan faydalanılarak hizmet kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Bilgi güvenliğine yönelik önlemlerin en üst düzeyde alınması son derece önemli. Bu anlamda ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikasının alınmasında emeği geçen Bilgi İşlem Müdürümüze ve çalışma arkadaşlarını haklı başarılarından dolayı bir kez daha kutluyorum" dedi.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir. Bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kaynakları içerir.

ISO 27001 Neden Gereklidir

Bir kuruluşun sadece teknik önlemlerle bilgi güvenliğini ve iş sürekliliğini korumasının mümkün olmadığı, bunun yanı sıra Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gibi bir takım önlem ve denetimlerin de sağlanması gerektiği konusu tüm dünyada kabul edilmiş bir yaklaşımdır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde oluşturulacak güvenlik politikalarına üst yönetim ve tüm çalışanların destek vermesi ve sistemin bu şekilde ortak bir kurumsal kültür duyarlılığıyla uygulanması gerekmektedir. Ayrıca işbirliğinde bulunulan tüm kişi ve kuruluşların da bu politikalara uygun davranması güvenliği artırıcı bir faktördür.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin Faydaları

Doğru, güvenilir ve geçerli bilgiler sağlar.

Fazladan iş yükü ve gereksiz zaman kaybının önüne geçer.

Riskleri minimize eder. İş sürekliliği sağlar.

Bilgi varlıklarının gizliliğinin korunmasını sağlar.

Kuruluş genelinde, bilgi sistemleri ve zayıflıkların nasıl korunacağı konusundaki farkındalığı artırır.

Bilginin ve metotlarının doğruluğunun ve bütünlüğünün korunması, içeriğinin değişmemesi sağlanır.

Yasal tarafların zorunlu kıldığı kriterler sağlanmış olur.

Bilgi varlıklarına erişim korunur.

Kurumsal saygınlık korunur.

BİLGİ İŞLEM MÜD.BİLGİ GÜVENLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE BAŞARISINI TESCİLLEDİ
BİLGİ İŞLEM MÜD.BİLGİ GÜVENLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE BAŞARISINI TESCİLLEDİ
BİLGİ İŞLEM MÜD.BİLGİ GÜVENLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE BAŞARISINI TESCİLLEDİ

İlkadım Belediyesi, Necattin Demirtaş, İlkadım, Toplum, Politika, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum BİLGİ İŞLEM MÜD.BİLGİ GÜVENLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE BAŞARISINI TESCİLLEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİLGİ İŞLEM MÜD.BİLGİ GÜVENLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE BAŞARISINI TESCİLLEDİ - Son Dakika
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