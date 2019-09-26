Samsun'un İlkadım İlçe Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlkadım hepimizin. İlçemizi daha temiz, daha düzenli hale getirmek için tüm birimlerimiz ile gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



İlkadım Belediyesince başlatılan ve pazar esnafının büyük ilgi gösterdiği "çöp poşeti" uygulaması için vatandaşlar ve esnaf, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a teşekkür etti. Proje kapsamında ilçedeki tüm pazarlarda sabah saatlerinde esnaflara çöp poşeti dağıtılarak gün sonunda ortaya çıkan meyve ve sebze atıkları poşetlerin içerisine konulup tezgah açtıkları yere bırakılması sağlanıyor.



"Uymayanlar cezalandırılacak"



Uygulamaya en çok sokağında semt pazarı kurulan vatandaşların sevindiğini söyleyen Başkan Demirtaş, "Eylül ayında başlattığımız uygulamamızı sorunsuz olarak devam ettirmekte kararlıyız. Semt pazarları sonrasında sokaklar adeta şehir çöplüğüne dönüşüyor ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz saatlerce sokak sokak gezerek atıkları toplamak için uğraşıyorlardı. Bugüne kadar hem pazar esnafımızın uygulamaya alışması hem de iyi niyetimizden dolayı çöplerini poşet içerisinde bırakmayanlara cezai işlem uygulamamıştık. Ancak bundan sonra zabıta ekiplerimizin kontrolünde cezai işlem uygulayacağız. Pazar sonrası sokaklarda kötü görüntüler oluşmuyor. İlkadım hepimizin. İlçemizi daha temiz, daha düzenli hale getirmek için tüm birimlerimiz ile gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN