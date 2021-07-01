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Başkan Demirtaş: "Kamunun 5 kuruşunu kimseye yedirtmem" - Son Dakika

Başkan Demirtaş: "Kamunun 5 kuruşunu kimseye yedirtmem"

01.07.2021 20:28
Başkan Demirtaş:

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Kardeşim dahi olsa kamunun 5 kuruşunu kimseye yedirtmem, yedirtmeyeceğim de. Ne pahasına olursa olsun. Konular teftişle inceleme altına alındı, somut delillere rastlarsak gerekeni o zaman yapacağız" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Kardeşim dahi olsa kamunun 5 kuruşunu kimseye yedirtmem, yedirtmeyeceğim de. Ne pahasına olursa olsun. Konular teftişle inceleme altına alındı, somut delillere rastlarsak gerekeni o zaman yapacağız" dedi.

İlkadım Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın yönetiminde gerçekleşen toplantıda 5 gündem maddesi görüşüldü.

Temmuz ayı meclis toplantısının ilk gündem maddesi olarak belediye meclisinin her yıl bir ay tatil kararı oy çokluğu ile kabul edildi. Diğer gündem maddeleri görüşülmek üzere imar komisyonuna sevk edildi. Meclis toplantısında konuşma yapan Başkan Necattin Demirtaş, İller Bankası tarafından Fen İşleri Müdürlüğü çalışmaları için kullanılacak olan asfalt, yama ve kaplama, fırça beton, kaldırım için meclis onayından geçen 13 milyon TL kredinin hangi alanlarda kullanıldığı ile biten ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

"Geri dönüşümü belediye tarafından yapılıp organize edeceğiz"

"Sıfır Atık" kapsamında geri dönüşümün belediye tarafında yapılıp organize edilmesi için İller Bankası'ndan 20 milyon TL kredilik bir proje hakkında bilgiler aktaran Başkan Demirtaş, "Bu projeye artı olarak yer altı konteyner sistemini dahil ederek tüm alana yayacağız. Bunu da meclis gündemine taşımayı düşünüyorum. Yeni yapılan sitelerde bunu zorunlu hale getirmeyi düşünüyorum Yerini site sahiplerinin belirleyeceği, konteynerleri ise bizim koyacağız sistemle çöpleri kaynağında ayrıştırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Çalanla, rüşvet yiyenle aynı kefede olma şansımız olmaz"

Son günlerde aslı ve astarı olmayan kirli bilgilerle belediyenin yıpratılmasına yönelik bir algı operasyonu yapıldığını söyleyen Başkan Demirtaş, "Kardeşim dahi olsa kamunun 5 kuruşunu kimseye yedirtmem, yedirtmeyeceğim de. Ne pahasına olursa olsun. Konular teftişle inceleme altına alındı, somut delillere rastlarsak gerekeni o zaman yapacağız. Ben 40 yıllık idareciyim hem adama görev verip hem de hırsız muamelesine tutmak ile adam çalıştırılmaz. Hırsızlığını ispat edinceye kadar bizim için namusludur. Ama tespit edersek kardeşimde olsa taviz vermem. Gereken yasal işlemleri başlatırım. Bizim parasal konularda hırsızlarla, çalanlarla, rüşvet yiyenlerle aynı kefede olma şansımız asla olamaz" şeklinde konuştu.

"Bakanımız tamam derse sorunu çözeceğiz"

"Burada hepimiz Allah rızasını kazanmak için dürüst vazife yapmak zorundayız" diyerek söz alan AK Parti Grup Başkanı Yavuz Yılmaz, "Yıldıray Çınar Kültür Merkezi'nin merdiven ve dış görüntüsü hakkında bir çalışma yapılmasını istiyoruz. Bir de Unkapanı Kültür Merkezi. Bu yerinde bir an önce kötü durumundan kurtulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın isteklerine cevap veren Başkan Demirtaş, "Yıldıray Çınar Kültür Merkezimiz için talimat verdim, ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Unkapanı Kültür Merkezi'ni ise Sağlık Bakanlığı'na vermeyi düşünüyoruz. Konu Sağlık Bakanımıza kadar ulaştı. Bakanımız tamam derse sorunu da çözeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Belediye tesisleri belediyenin kullanımında olmalı"

Derebahçe Mahallesi'nde bulunan Halim Batur Spor Kompleksi'ni kullanan YAB-PA Spor Akademisi'nin buradan çıkarılmasını gündeme taşıyan AK Parti Meclis Üyesi Erol Köroğlu, "Burada bir siyasi hesaplaşma algısı oluşuyor kamuoyunda. Bu kulübümüz buradan çıkarılacak mı?" şekline bir soru sordu. Bu soruya da cevap veren Başkan Demirtaş, "Siyasi bir hesaplaşma olsaydı göreve geldiğim gün bunu yapardım. Aradan iki sene geçmiş. Benim şahıslarla işim yok. Siyaset adına oy almak içinde hizmet yapma niyetimiz de yok. Biz olaya her zaman yapıcı yaklaşıyoruz. Allah nasip edecekse bir işi oluyor. Etmeyecekse olmuyor. Bu kadar net. Bizim burada muradımız belediyeye uygun olması. Belediyenin tesislerinde yetkinin kullanımın belediyede kalmasını istiyoruz" sözlerine yer verdi.

"Size 2 kere teşekkür ediyoruz"

Meclis toplantısı kapanış öncesi söz alan MHP Grup Başkanı İbrahim Üstün ise, "Öncelikle YKS'de öğrencilerimize ulaşımda kolaylık olsun diye verdiği destekten ötürü şahsım ve grubum adına teşekkür ediyorum. Yine engellilerimiz için önem arz eden 'Sevgi İzi' projesi hem İlkadım halkı adına hem de projeyi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde başlatması isabetli bir karar olmuş. Biz alışılmış muhalefetten farklı iyileri alkışlarken yanlış gördüklerimizi eleştirmek ve doğrulara yardımcı olmak için buradayız. Bu sebepten ötürü size 2 kere teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Başkan Demirtaş: Kamunun 5 kuruşunu kimseye yedirtmem
Başkan Demirtaş: Kamunun 5 kuruşunu kimseye yedirtmem
Başkan Demirtaş: Kamunun 5 kuruşunu kimseye yedirtmem
Başkan Demirtaş: Kamunun 5 kuruşunu kimseye yedirtmem
Başkan Demirtaş: Kamunun 5 kuruşunu kimseye yedirtmem

İlkadım Belediyesi, Necattin Demirtaş, İlkadım, imar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demirtaş: 'Kamunun 5 kuruşunu kimseye yedirtmem' - Son Dakika


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