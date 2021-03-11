Başkan Demirtaş: "Mahallelerimizi geliştireceğiz" - Son Dakika

Başkan Demirtaş: "Mahallelerimizi geliştireceğiz"

11.03.2021 12:09
Başkan Demirtaş:

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, muhtar ve vatandaşlar ile el ele vererek mahalleleri geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, muhtar ve vatandaşlar ile el ele vererek mahalleleri geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Necattin Demirtaş, 61 mahallenin sorunlarını yerinde görmek için başlattığı inceleme gezilerine Karasamsun ve Kalkancı Mahallelerinden start verdi.

"Yerinde incelemek çok daha verimli"

İnceleme gezilerine ilk olarak Karasamsun Mahallesi'nden başlayan Başkan Demirtaş'a Başkan Yardımcısı Cemal Kulein, Belediye Meclis Üyesi Adem Yıldırım, belediye birim müdürleri eşlik etti. Mahalle muhtarı Hüseyin Yıldırım ile birlikte yerleşim haritasında acil ihtiyaç olan hizmetleri ele alan Başkan Demirtaş, toplantıda kağıt üzerinde konuşulan tüm alanı ve mahalleyi dolaştı. Gezinin sonunda, İlkadım tüm mahallelerinin yaşanabilir modern kimlik çalışmaları yapacaklarını da belirten Demirtaş, "Bugün Karasamsun Mahallesi'ndeyiz. İç adalarda çok problemli kesimler var. Biz buraları da önümüzdeki günlerde çalışma planımıza alıp bir an önce bu yıl bitirebildiğimiz kadarını bitireceğiz. Muhtarımız zaten tecrübeli bir muhtar ve uzun zamandır bu mahallenin muhtarlığını yapıyor. Dolayısıyla mahallenin tüm sorunlarına da hakim birisi kendisi. Tabi yaptığımız muhtarlar toplantısında muhtarlarımız bize isteklerini, eksiklerini kağıt üzerinde gösterip anlatıyorlardı ama yerinde görelim diye bu inceleme gezilerine başladık" dedi.

"Yeşil alanlarda gerekli düzenlemeleri yapacağız"

Başkan Demirtaş daha sonra Kalkancı Mahallesi Muhtarı Zekiye Aydemir ile birlikte Kalkancı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Bölgeyi muhtar ile birlikte yerinde inceleyen Başkan Demirtaş, "Sorunları yerinde gördük ve muhtarımız da sağ olsun bizlere tek tek her sıkıntıyı gösterdi. Burası İlkadım'ın merkezi haline gelme noktasında önemli bir konuma sahip. Bu bölgede halkın yeşil alanlardan daha fazla faydalanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacağız" diye konuştu.

"El ele vererek mahallelerimizi geliştireceğiz"

Mahalle ziyaretine ilişkin konuşan Başkan Necattin Demirtaş, "Hep birlikte sokaklarımızı, caddelerimizi, parklarımızı gezdik eksiklerimizi yerinde gördük. İlgili birimlerimize talimatlarımızı verdik. Geleceğe yönelik de yapacağımız iş ve işlemlerimizi de programa dahil ettik. İlkadım Belediyesi olarak hep birlikte gerek, muhtarımız gerek vatandaşlarımızla birlikte el ele vererek mahallelerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Başkan Demirtaş: Mahallelerimizi geliştireceğiz
Başkan Demirtaş: Mahallelerimizi geliştireceğiz
Başkan Demirtaş: Mahallelerimizi geliştireceğiz
Başkan Demirtaş: Mahallelerimizi geliştireceğiz

Necattin Demirtaş, Hüseyin Yıldırım, İlkadım, Muhtar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demirtaş: 'Mahallelerimizi geliştireceğiz' - Son Dakika


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