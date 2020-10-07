Başkan Demirtaş muhtarların sorunlarını dinledi - Son Dakika

Başkan Demirtaş muhtarların sorunlarını dinledi

07.10.2020 16:52
Başkan Demirtaş muhtarların sorunlarını dinledi, System.String[]

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 61 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 61 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi. Muhtarların yerel yönetimdeki önemine değinerek, "Muhtarlar bizim sokaktaki gözümüz kulağımız, halkımızla aramızdaki köprümüz" diyen Başkan Demirtaş, "Daha güzel bir İlkadım için hep birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediye hizmet binası konferans salonunda İlkadım sınırları içinde hizmet veren 61 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Toplantıya gelenlere maske ve ateş ölçümü yapan ekipler içeride ise mesafeli oturma düzeni ile katılımcıların oturumu sağlandı. Toplantıya belediye başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve teknik personellerde katıldı. Toplantıda Başkan Demirtaş, korona virüs (Kovid-19) salgını sonrasında düzenlenen ilk istişare toplantısında belediye olarak salgın ile ilgili ilk günden itibaren aldıkları önlemleri muhtarlara anlattı.

"El birliğiyle en güzel hizmetleri vereceğiz"

"Halkın oylarıyla seçilmiş olmak hiç kuşkusuz bizlere olduğu gibi sizlere de çok büyük bir sorumluluk yüklüyor" diyerek konuya dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçemizi geliştirmek için siz değerli muhtarlarımızla sürekli görüş alışverişi yapmayı, sorunları ve talepleri ivedilikle çözüme kavuşturmayı çok önemsiyoruz. Şehrimize, ilçemize ve mahallelerimize en güzel hizmetleri vereceğinize, el birliğiyle İlkadım'a en iyi şekilde hizmet edeceğimize canı gönülden inanıyorum" diye konuştu.

"Hizmetlerimizin hızını ve kalitesini yükseltmek istiyoruz"

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın yerelden başladığına da altını çizen Başkan Demirtaş, şöyle devam etti: "Sizler, mahallelerinizdeki her bir hanenin sevincini de hüznünü de eksiğini de en iyi şekilde bilen ve belediye olarak bizlerin yapacağı hizmetlere en somut katkı ve önerileri sunacak kişilersiniz. Sizlerin vasıtasıyla halkımıza vereceğimiz hizmetlerin hızını ve kalitesini yükseltmek istiyoruz. Mahallelerinizde yaşadığınız sıkıntıları, bizlerden beklentilerinizi iletmeniz ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmamız amacıyla 'Belediye Mahallemizde' uygulaması ekiplerimiz her hafta bir mahallemize konuk olup mahalle sorunlarına yerinde hızlı çözüm üretiyor."

Toplantı sırasında muhtarlardan gelen talep ve önerileri dikkatle dinleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, gelen taleplerin aciliyet sırasına göre giderilmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi. - SAMSUN

Başkan Demirtaş muhtarların sorunlarını dinledi
Başkan Demirtaş muhtarların sorunlarını dinledi
Başkan Demirtaş muhtarların sorunlarını dinledi
Başkan Demirtaş muhtarların sorunlarını dinledi

Necattin Demirtaş, İlkadım, Muhtar, yerel, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demirtaş muhtarların sorunlarını dinledi - Son Dakika


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