Başkan Demirtaş, personelin zimmetine geçirdiği 862 bin TL'nin detayını açıkladı - Son Dakika

Başkan Demirtaş, personelin zimmetine geçirdiği 862 bin TL'nin detayını açıkladı

-İlkadım Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı

-İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş:

-"Cevat G., belediyeden 14 ay çift maaş almış"

-"2 yıl benim için kabus gibi geçti, kaç kere bırakıp gitmeye niyetlendim"

SAMSUN - İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediyede görevli personelin zimmetine geçirdiği 862 bin TL'nin detaylarını açıkladı. Demirtaş, Cevat G.'nin belediyeden 14 ay çift maaş aldığını söyledi.

İlkadım Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı, belediye binasındaki toplantı salonunda İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında yapıldı. Başkan Demirtaş denetim komisyonu raporunda yer alan bir personelin 'zimmete para geçirme' olayının detaylarını anlattı.

"Daimi işçi kadrosundaki Cevat G., 862 bin 300 TL zimmetine geçirdi"

2020 yılı denetim raporunu açıklayan Denetim Komisyonu Başkanı Erol Köroğlu, "İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nde görevli daimi işçi kadrosunda bulunan Cevat G. isimli personelin maaş hesabının 2019-2020 yıllarına ait banka hareketlerinin incelenmesi sonucu 15 Temmuz 2019-15 Kasım 2020 tarihleri arasında toplam 862 bin 300 TL zimmetine geçirdiği, Mali Hizmetler Müdürlüğü Müdür Vekili, Muhasebe Yetkilisi ve ilgili Başkan Yardımcısı tarafından 25 Kasım 2020 tarihinde tutulan tutanak ile kayıt altına alındığı görülmüş, zimmete geçirilen paranın 100 bin TL'sinin 27 Kasım 2020 tarih ve 46711 notu belediye tahsilat makbuzu, 50 bin TL'sinin 27 Kasım 2020 tarih ve 46642 nolu belediye tahsilat makbuzu, 190 bin TL'sinin 21 Ocak 2021 tarih ve 191437 nolu belediye tahsilat makbuzu ve 16 bin 280,21 TL'sinin 11 Şubat 2021 tarihli mali hizmetler müdürü ve muhasebe yetkilisi tarafından tutulan tutanakta görüldüğü üzere kişinin belediyede olan alacağından mahsup edilerek, toplamda 356 bin 280 TL'nin tahsil edildiği ve tahsil edilemeyen 506 bin 19,97 TL'nin kişi borcu olarak kayıtlara geçtiği tespit edilmiştir" dedi.

"Cevat G., belediyeden 14 ay çift maaş almış"

Denetim raporunun okunmasının ardından konuyu açıklayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Cevat G.'nin yaptığı işle ilgili durum şöyle: Burada ona yetki verilmiş bir durum yok lakin bordroyu yapan elemanlar personel müdürlüğü bünyesinde bordroyu yapıyor. Personel müdürü vesairenin de imzalaması gerekiyor. Şu anki işleyiş böyle. Orada bir sorun yok. Eski müfettiş olduğum için biliyorum. Bu ne yapmış da yakalanmamış meselesinde. Bordro personel müdürlüğünde düzgün yapılmış. Muhasebeye inerken işçi, memur ve sözleşmeli personelin listeleri eşleşmesi lazım. Bu arkadaşa da 'muhasebe yevmiye giriş yetkisi' vermişler. Bu bizden önce olan bir şey. Belediye başkanının bunları fark etmesi mümkün değil. Ayrıntı ile ilgili bir olay. Muhasebeye girerken bordroda olan rakamın tazminat giderleri kalemini arttırıyor, oraya eşit yapıyor. Kim anlayacak bunu? Ön mali kontrolde anlaşılması lazım. Aldığın dökümdeki net ödemeleri topladığın zaman çıkması lazım. O arkadaş bu durumu atlıyor. Talimatı veriyoruz bankaya, bakaya talimatı veren arkadaş da, 'Ya ben neyi gönderiyorum bankaya toplayayım' dese o da fark edecek. O da toplamıyor. Zaten Cevat G., bunu fark ettiği için onu yapıyor. Bunu fark etmese yapamayacak, yakalanacak. Bankanın eksikliği de şu: Kendine gelen talimatlara göre dağıtım yapmış olsa rakam ortaya çıkacak. Onlar da, 'ben bunla uğraşmam, bana excel ortamında döküm verin' diyor. İşin garibi dökümü de Cevat G. veriyor. Kendi yaptığı için kendine 2 kere havale yaptırıyor. Banka da olayı şöyle buluyor: Banka genel müdürlüğü şubeye teftiş yolluyor. Sondaj usulü dosya çekiyor. Bu arkadaşın dosyası müfettişin eline geliyor. Bakıyor, memur adam aylık 2 kere maaş almış görünüyor. Bir daha bakıyorlar 1 yılda her ay çift maaş almış. Şüpheleniyor, belediyeden öyle bir şey olabilir mi diye soruyor. Şube müdürüne döküm geçiyorlar. Şube müdürü de beni aradı, durumu anlattı. Ben de kötüye yormadım. Bir yanlışlık ya da hesap hatası olabilir diye düşündüm. İncelemede ortaya çıktı. Zaten tespiti biz yaptık. Dışarıdan herhangi biri bulmuş değil. Ama banka uyarmasa bizim de onu uyanma şansımız yoktu. Cevat G., 13-14 ay çift maaş almış. Bulmasak devam da edebilirdi" diye konuştu.

"2 yıl benim için kabus gibi geçti, Kaç kere bırakıp gitmeyi niyetlendim"

Göreve geldikten sonra geçen 2 yılın çok zor geçtiğini ve bırakmayı da düşündüğünü dile getiren Başkan Demirtaş, "Şu anda çalışanlarımızın belediyeden 1 kuruş alacağı yok. 2021 yılında ilk defa ayağa kalkıp, 'haydi yürüyoruz' diyecek konuma geldik. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu geçen 2 yıl benim için kabus gibi geçti. 2 yıl bu hale gelebilmek için çok çalıştık. Seçim kazandınız, peşinde gezen birçok insan, 'beni nereye koyacaksın, ne yapacaksın' diyor. Herkes yıkıyor ortalığı. Herkesle savaşmak zorunda kaldım. Öyle zor bir iş ki dışarıdan görüldüğü gibi değil. Kaç kere bırakıp gitmeye niyetlendiğim haller de yaşadım. 'Lanet olsun, bu ne' dedim. Çünkü tabloyu düzeltme ihtiyacınız var. Personel giderlerinin artmasına rağmen mali tabloyu düzelttik. 29 milyon TL aldığımız krediye rağmen iyi durumdayız. 2009'da seçimi kaybettiğimizde, 'batırdı, gitti' propagandaları yapıldı. Ben mizanı kendim teslim ettim. Borç stokum 95 milyon TL, bunun 75 milyon TL küsüratı kamu alacağı, 20 milyon TL civarı da piyasa borcuydu. 2019 yılında bu borcun 120-130 milyon TL olmasına da razıyım dedim. Böyle olursa o dönem başkanını tebrik edeceğimi söylemiştim. Ama rakamlar tutmadı ve bıraktığımızın çok üstünde bir borçla belediyeyi devraldık. Tüm olumsuzluklara rağmen belediyeyi yönetilebilecek bir seviyeye taşıdık" şeklinde konuştu.

Meclisten detay

Öte yandan İlkadım Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı'nda 10 gündem 1 gündem dışı olmak üzere 11 gündem maddesi görüşüldü. Yılmaz Karagöz meclis 1. Başkanvekilliğine, Hayri Atmaca meclis 2. başkanvekilliğine getirildi. Aykut Sancak ve Mustafa Umar katip üye seçildi. Halime Kesmen, Kadir Soylu ve İbrahim Üstün ise encümen üyeliğine seçildi. Ayrıca mecliste 7 ihtisas komisyonunun üyeleri de ayrı ayrı seçildi.