Son Dakika Haberleri: Başkan Demirtaş promosyon anlaşması imzaladı
Son Dakika Güncel Başkan Demirtaş promosyon anlaşması imzaladı

Başkan Demirtaş promosyon anlaşması imzaladı

38 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş belediye çalışanlarının maaşlarını aldığı banka ile promosyon anlaşması imzaladı.

Başkan Demirtaş promosyon anlaşması imzaladı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş belediye çalışanlarının maaşlarını aldığı banka ile promosyon anlaşması imzaladı.


Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, belediye çalışanlarının maaşlarını aldığı Vakıf Bank Kdz. Ereğli Şube Müdürü Cengiz Tandoğdu ile protokol anlaşması imzaladı. Gülüç Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen anlaşmada Vakıflar Bankası Kdz. Ereğli Şube Müdürü Cengiz Tandoğdu, banka personeli Çağla Taşgelen ve Özlem Demiryarız ile Gülüç Belediyesi Muhasebe Müdürü Ferhan Aksoy'da katıldı.


Çalışanların alın terine büyük saygı duyduğunu ve karşılığını da fazlasıyla almaları gerektiğini belirten Demirtaş, yapılan promosyon anlaşması ile çalışanların gelirlerine bir nebze daha katkıda bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi. Demirtaş konuşmasında "Biz Gülüç'e kazandırdığımız tüm eserleri ve hizmetleri belediyemizde çalışan arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Memurundan işçisine kadar tüm personelimizin yapılan hizmetlerde büyük emekleri var. Göreve geldiğimden bu yana çalışanlarımızın emeklerinin karşılığını en iyi şekilde almaları için mücadele ettim. Yaptığımız promosyon anlaşması ile gelirlerine katkıda bulunduk. Bundan dolayı da büyük mutluluk duyuyorum. Yapılan anlaşmanın tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Allah kazançlarını aileleri ile birlikte güle güle yemek nasip etsin" dedi. - ZONGULDAK

Ülgür Gökhan, Gülüç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:23 Kaynak: İHA
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