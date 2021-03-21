Başkan Demirtaş: "Salgın gidene kadar mücadelemiz devam edecek" - Son Dakika

Başkan Demirtaş: "Salgın gidene kadar mücadelemiz devam edecek"

21.03.2021 18:14
Başkan Demirtaş:

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Virüs tehlikesinin ortaya çıktığı günden bu yana vatandaşlarımızın sağlığı için gece-gündüz demeden ilçemizde mikrop oluşacak bütün alanları ilaçlıyoruz.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Virüs tehlikesinin ortaya çıktığı günden bu yana vatandaşlarımızın sağlığı için gece-gündüz demeden ilçemizde mikrop oluşacak bütün alanları ilaçlıyoruz. Salgın ülkemizden ve şehrimizden gidene kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

İlkadım Belediyesi yeni tip korona virüsü tedbirleri kapsamında dezenfekte ve yıkama çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşın yoğun kullandığı sokak, cadde, bulvar ve meydanlar köpüklü dezenfektanlı tazyikli su ile yıkanıyor. Sağlık İşleri ekipleri de ilaçlama çalışmalarında Başkan Demirtaş'ın tasarruf politikalarına uygun şekilde çalışıyor. Çalışmalarda ayrıca çevreye ve doğaya zarar veren kimyasallar kullanılmıyor.

Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında ilçede hijyen çalışmalarının yoğunlaştırıldığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Korona virüsü ülkemizi ve ilçemizi terke edene kadar salgınla mücadelemiz aralıksız olarak devam edecek. İnsan hayatını tehdit eden yeni tip korona virüsü salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında tedbir amaçlı ilçemizin bütün mahalle, cadde, sokak ve kaldırımlarını belirlenen program dahilinde her gün dezenfekte edip rutin tazyikli yıkama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Virüs tehlikesinin ortaya çıktığı günden bu yana İlkadım Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden ilçemizde mikrop oluşacak bütün alanları ilaçlıyoruz. Virüsün yayılım hızını en düşük seviyeye indirmek için dezenfekte çalışmalarımızın yanında halkımızın da bireysel tedbirler alması gerekiyor. Sokağa çıkma yasağı sona erdikten sonrada vatandaşlarımız zorunlu kalmadıkça lütfen sokağa çıkmamaları önem arz etmekte. Gereken hijyen kurallarını uygulayarak salgının önüne geçebiliriz" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Demirtaş: Salgın gidene kadar mücadelemiz devam edecek
Başkan Demirtaş: Salgın gidene kadar mücadelemiz devam edecek
Başkan Demirtaş: Salgın gidene kadar mücadelemiz devam edecek
Başkan Demirtaş: Salgın gidene kadar mücadelemiz devam edecek

İlkadım Belediyesi, Necattin Demirtaş, Koronavirüs, İlkadım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demirtaş: 'Salgın gidene kadar mücadelemiz devam edecek' - Son Dakika


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