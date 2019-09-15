Son Dakika Haberleri: Başkan Demirtaş'tan genç çifte nikah sürprizi
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Demirtaş'tan genç çifte nikah sürprizi

1 saat önce

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Derebahçe Düğün Salonu'nda Rahmi Demirbaş ve Hilal Düzköylü çiftinin nikahını kıyarak, çifte mutluluklar diledi.

Başkan Demirtaş'tan genç çifte nikah sürprizi, System.String[]

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Derebahçe Düğün Salonu'nda Rahmi Demirbaş ve Hilal Düzköylü çiftinin nikahını kıyarak, çifte mutluluklar diledi.


Derebahçe Düğün Salonu'nda evliliğe ilk adımı atmak üzere evet diyecek olan çiftlere Başkan Demirtaş eşiyle birlikte sürpriz yaptı. Nikah memuru cübbesini üzerine giyen Başkan Demirtaş, Rahmi Demirbaş ve Hilal Düzköylü çiftinin nikahını kıydı. Genç çiftin nikah şahitliğini ise Lütfiye Demirtaş yaptı.


Yeni hayatlarında genç çifte mutluluklar dileyen Başkan Demirtaş, "Evlilik çok kutsal bir müessesedir. Tabii ki evlilik hayatınızda iyi ve kötü günleri birlikte yaşayacaksınız. Yeni hayatınızda karşınıza çıkacak olan engelleri, sorunları birlikte aşacaksınız. Her şeyden önce bu evliliğin sağlık mutluluk ve huzur içinde devam etmesini temenni ediyorum. Saygı, sevgi ve hoşgörünüzü birbirinizden eksik etmeyiniz. Sizlere sağlıklı ve sevgi dolu geçireceğiniz güzel günler, mutluluklar diliyorum" dedi.


Kıyılan nikahın akabinde Başkan Demirtaş, evliliğe adım atan gençlere çeyrek altın, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ederek, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - SAMSUN

Necattin Demirtaş, İlkadım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelin ve damadın nikah şekeri yerine dağıttığı fidanlar tüm misafirleri şaşırttı
Düğünde kavga 3 yaralı İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 4 milyon 600 bin araç geçti Deniz paraşütüyle 20 metreden düşen 2 turistin sağlık durumu ağır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 17:53:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Demirtaş'tan genç çifte nikah sürprizi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]