Başkan Demirtaş'tan kitap bağışı çağrısı: "Paylaşın, kitaplarınız yeni okurlarla buluşsun" - Son Dakika

Başkan Demirtaş'tan kitap bağışı çağrısı: "Paylaşın, kitaplarınız yeni okurlarla buluşsun"

SAMSUN - İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediye hizmet binasında bulunan halk kütüphanesi için kitap bağışı kampanyası başlattı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 29 Mart - 4 Nisan Kütüphane Haftası dolayısıyla belediye hizmet binasında bulunan halk kütüphanesini ziyaret etti. Binanın 3.katında yer alan halk kütüphanesini başkan yardımcıları ile birlikte gezen Başkan Demirtaş, Türk ve dünya edebiyatından, bilimsel yayınlara, psikolojik romanlardan tarih kitaplarına rafları teker teker inceledi.

"Paylaşın, kitaplarınız yeni okurlarla buluşsun" çağrısıyla kütüphaneye yeni kitaplar kazandırmak istediklerini belirten Başkan Demirtaş, "Bilgiye ulaştıran en büyük kaynakların başında kitap gelir. Okuyarak bilgi sahibi oluruz. Gençlerimiz, çağımız gereği artık bilgisayarlardan ve tabletlerden bu ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Malum kitap okuma alışkanlığı az olan bir ülkeyiz. İlçemizi iyi yerlere ancak genç nesillerimiz getirebilir. İstediğimiz tek şey öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmalarıdır. Kütüphanemizde pandemi kurallarına uygun yapılan düzenlemelerle birlikte öğrencilerimizin ve kitapseverlerin daha rahat bir ortamda okumalarına olanak sağlayan birçok değişiklik yapıldı. Başlattığımız kampanya ile kitap zenginliğimizi artırarak tüm vatandaşlarımızın gelip kütüphaneden faydalanmalarını istiyoruz" dedi.

Bu konuda vatandaşların kitap bağışlarını da kabul edeceklerini dile getiren Demirtaş, "Bu kampanya ile kültür dünyasına mütevazı bir katkı sağlamak ve kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu bizim için bir başlangıç değil, ilk günden itibaren belediye olarak hassas olduğumuz bir anlayışın devamıdır. Bizde bu ölçüde elimizden geldiğince İlkadım'lı hemşehrilerimizi kitaplarla buluşturmaya devam ediyoruz. Kampanyaya katılarak kitap bağışında bulunmak isteyen bağışçılarımız 444 55 01 hattında dahili 1408 numaralı telefondan İlkadım Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü ile iletişime geçmeleri gerekiyor. Bu tür örnek kampanyalara desteklerin sürmesi ve yayılması temennisindeyiz. Emeği geçenleri biz ve öğrencilerimiz unutmayacaktır" diye konuştu.